Depois de classificar em 11º no quali da Stock Car Pro Series em Interlagos, César Ramos celebrou bastante a vitória conquistada na corrida sprint deste sábado. Emocionado, o piloto da Ipiranga Racing 'abriu o coração' sobre o momento da equipe.

Até a chegar na terceira etapa, Ramos era o 16º colocado com 51 pontos conquistados, sendo que em nenhuma deles ele havia figurado no pódio. Agora, nessa soma, colocam-se mais 55 pontos pelo triunfo na prova curta.

"Eu acho que não adianta a gente esconder de ninguém que a nossa fase estava difícil, a gente estava longe de ser competitivo e conseguir dar essa virada de jogo. 'César estava esperando vencer ontem à noite?' Zero. Então, assim, passar para o Q2 era uma grande dificuldade e a gente mexeu bastante no carro, conseguiu encaixar uma volta muito boa no Q1, isso motivou", desabafou César Ramos.

"Eu queria vencer. Estava disposto a gastar todo o meu carro, a correr o risco que tivesse que correr. Eu estou muito feliz e muito grato à equipe, que não desistiram. A gente discutiu, a gente brigou, a gente falou alto, mas a gente tem o mesmo objetivo, a gente quer vencer."

"Juntos, a gente conseguiu dar uma virada de jogo e eu espero que seja realmente uma nova fase. Até agora nem vi o campeonato, Juro para vocês. Eu não vi a tabela de campeonato, sei nem onde eu tô, nem quero saber", concluiu.

