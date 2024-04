Felipe Massa conseguiu um grande resultado na corrida sprint deste sábado da Stock Car Pro Series em Interlagos. O ex-F1 largou em sétimo, fez a volta mais rápida da prova (1min41s492) e terminou em segundo. Agora, é o vice-líder do campeonato com 132 pontos.

“Foi um dia maravilhoso, com uma largada excelente, ganhando uma posição, com um ótimo ritmo o tempo todo e, quando tive pista livre antes do pit stop, acelerei muito e usei alguns pushs. Depois, a equipe fez um grande trabalho no box e voltamos à pista em segundo”, contou Massa, que vai largar em sexto neste domingo.

“O melhor tem tudo para vir neste domingo, porque temos um bom número de pushs e pneus para a corrida. Hoje, corremos pensando no campeonato e foi uma grata surpresa chegar nos líderes sem usar push, fazendo a melhor volta da corrida e ainda chegando em segundo”, projetou Thiago Meneghel, chefe da equipe TMG.

A largada para a prova principal da terceira etapa da temporada 2024 da Stock Car será neste domingo, às 12h30 e você acompanha tudo no YouTube do Motorsport.com.

