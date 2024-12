Felipe Baptista, piloto da Texaco Racing, encerrou neste domingo (15) sua terceira temporada na Stock Car Pro Series. Ele deu o que falar em 2024 e foi, sem dúvidas, um dos grandes destaques do ano, com um campeonato bastante competitivo, o jovem de 21 anos mostrou todas suas credenciais, comprovou sua velocidade e todo seu desempenho, e junto do time Texaco Racing, fez um trabalho de alto nível.

Após 12 etapas, com 24 corridas ao longo de uma temporada marcada por disputas muito acirradas, Felipe conclui 2024 com o sexto lugar no campeonato, com 806 pontos. Este foi seu melhor ano na categoria em que estreou em 2022.

“Estou muito feliz com tudo o que conquistamos nesta temporada, com o ano que tivemos. Foi realmente um ano muito bacana. Então, só tenho a agradecer toda a equipe Texaco Racing por toda dedicação, entrega e confiança. Desde a primeira etapa, mostramos nossa força e comprovamos que estaríamos na briga pelo título até o final. Nossa vitória ontem aqui em Interlagos, debaixo de chuva, também será um destes momentos inesquecíveis desta temporada”, ressalta Felipe Baptista.

No entanto, o piloto e sua equipe aguardam pelo desfecho do julgamento referente às desclassificações da 8ª etapa do ano, realizada no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), que a depender da decisão, devolverá a Felipe Baptista os 130 pontos que conquistou na etapa mencionada, após garantir o segundo lugar na Corrida Sprint e ter sido o vencedor da Corrida Principal.

Em caso de decisão favorável, Felipe Baptista alcançaria 936 pontos na tabela, o que lhe daria o título de 2024. Nesta segunda-feira (16) será julgado o recurso no STJD (Superior Tribunal Justiça Desportiva do Automobilismo).

“Agora vamos aguardar o resultado deste julgamento e o real desfecho disso tudo. Espero que dê tudo certo, mas independentemente de qualquer coisa, foi um ano incrível com todo esse time”, completa o jovem piloto da Texaco Racing.

Como foi a última corrida do ano

A Corrida Principal foi marcada por muitas emoções, disputas de posições, e ultrapassagens. Com pista seca e uma condição bem diferente da disputa de ontem, Felipe Baptista que largou do oitavo lugar, ditou um ritmo forte, especialmente na primeira parte da prova. Fez boas ultrapassagens e chegou a flertar com o pódio.

Na abertura da janela de pit-stop foi um dos primeiros a parar, o que lhe deu boa vantagem. Porém nas voltas finais, começou a sentir o desgaste dos pneus de seu equipamento, e cruzou a linha de chegada em 11º.

“Tivemos um início de prova bastante rápido, com o carro muito bom. Vimos a possibilidade de um Safety Car e preferimos entrar logo nos boxes, mas como não teve o Safety, isso acabou custando um pouco para a gente no final da corrida, por conta do desgaste dos pneus”, analisa Felipe.

