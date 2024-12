Stock Series: Campeão, Arthur Gama vence corrida 3 em Interlagos

O já campeão Arthur Gama honrou o título e garantiu a vitória na corrida 3 da final em Interlagos da Stock Series.

O melhor dos novatos, Enzo Bedani, manteve a segunda colocação. Guto Rotta fechou o pódio da última etapa da categoria.

Com um campeão já declarado, a corrida 3 começou com um safety car, por conta dos acidentes da corrida 2, que acabou momentos antes. Apenas nove pilotos começaram a sessão final da temporada.

Depois de alguns minutos, a bandeira verde foi estabelecida, com o já campeão Arthur Gama garantindo a liderança em uma largada disputada e com Vinicius Papareli saindo para fora da pista, mas retornando momentos depois. Apesar disso, Papareli abandonou a corrida

O líder dos novatos, Enzo Bedani, se manteve atrás de Gama, que aumentava cada vez mais a diferença para garantir a vitória, chegando a mais de dois segundos de vantagem.

Faltando 15 minutos, Gustavo Frigotto e Guto Rotta disputaram uma boa volta, com Rotta se dando melhor e garantindo a terceira colocação, atrás de Pipe Barrichello.

Faltando seis minutos para o fim da sessão, Akyu Myasava rodou na entrada do S do Senna, mas conseguiu retornar para pista rapidamente.

Faltando mais de três minutos para o fim, Pipe Barrichello e Frigotto disputaram posição na reta dos boxes, com Pepo 'fechando a casinha' e forçando Frigotto na parte verde da pista. No entanto, Pipe perdeu a potência do carro e teve que abandonar a corrida. Com isso, Arthur Gama garantiu a vitória fechando a temporada com chave de ouro.

Top 8 da corrida 3 de Interlagos

1 - Arthur Gama

2 - Enzo Bedani

3 - Guto Rotta

4 - Gustavo Frigotto

5 - Alfredinho Ibiapina

6 - Hugo Cibien

7 - Akyu Myacasa

8 - Felipe Bartz

