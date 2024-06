Stock Car: Felipe Massa doa 1,5 milhão de reais para ajudar o RS

Ex-Fórmula 1 e atualmente destaque da Stock Car Pro Series, Felipe Massa anunciou a doação de um milhão e meio de reais para ajudar na reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A quantia foi arrecadada através da venda de três macacões de corrida, usados pelo piloto nas temporadas 2007, 2012 e 2013 da F1 pela Ferrari: dois foram adquiridos por um parceiro na ação por cem mil dólares e o terceiro leiloado em Barcelona por 200 mil euros.

A doação será destinada ao Instituto Cultural Floresta (ICF), uma organização sem fins lucrativos que, desde sua fundação em 2016, trabalha para mobilizar a sociedade civil e colaborar com o poder público na melhoria da segurança e educação no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, o ICF se destacou por seu engajamento no resgate às vítimas das enchentes e agora está intensamente envolvido na reconstrução das áreas devastadas.

Massa conheceu o trabalho do Instituto Cultural Floresta através de seu amigo, o empresário Pedro Bartelle. Reconhecendo a importância das ações do ICF, Massa decidiu direcionar sua doação à organização, destacando a necessidade contínua de apoio ao estado do Rio Grande do Sul. “É o meu pedido de ajuda pra cada um de vocês ajudarem como puderem e irem atrás de instituições que estão fazendo um grande trabalho. As ajudas precisam continuar”, afirmou Massa.

Com quase oito anos de existência, o Instituto Cultural Floresta tem se dedicado ao fortalecimento das forças de segurança do estado, contribuindo para a redução dos índices de violência através da doação de equipamentos, viaturas e armas. Diante da tragédia causada pelas enchentes, o ICF ampliou sua atuação para auxiliar na recuperação das comunidades atingidas, reforçando seu compromisso com o bem-estar da população gaúcha.

Felipe, que teve uma carreira ilustre na F1 com passagens pelas equipes Sauber, Ferrari e Williams, continua a inspirar não só por suas conquistas nas pistas, mas também por seu espírito solidário. Massa segue envolvido em causas nobres, utilizando sua influência e recursos para fazer a diferença.

Essa doação é um exemplo de como figuras públicas podem usar sua visibilidade e sucesso para promover ações de impacto social, contribuindo de maneira significativa para a recuperação e melhoria das condições de vida das pessoas afetadas por desastres naturais.

