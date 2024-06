A temporada 2024 da E-Stock começou no dia 06 de junho com um número impressionante de 83 pilotos nas pistas, divididos entre as classes Pro e Pro-Am. A categoria segue o regulamento da Stock Car Pro Series, com corridas de 50 minutos de duração e uma parada obrigatória, além de permitir seis acionamentos do push-to-pass.

O calendário deste ano está organizado em duas fases com seis etapas cada. Os cinco melhores colocados de cada categoria em cada fase se classificam para a Super Final, que será realizada no mesmo fim de semana da etapa derradeira da Stock Car Pro Series, marcada para dezembro em Interlagos.

As transmissões da E-Stock na Motorsport.tv Brasil no YouTube começam nesta quinta-feira com a etapa de Road America (assista acima). Essa primeira fase ainda conta com visitas a Hungaroring (04/07), Okoyama (18/07), Portimão (25/07) e Hockenheim (01/08).

Já na semana seguinte tem início a segunda fase, com o processo de seletivas entre 05 e 12/08. As corridas começam a partir do dia 22 do mesmo mês em Nurburgring e segue com Road America (05/09), Suzuka (19/09), Ímola (03/10), Spa-Francorchamps (17/10) e Interlagos (31/10), antes da Super Final em 14 e 15 de dezembro.

