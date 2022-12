Carregar reprodutor de áudio

Com Rubens Barrichello, o time TOYOTA GAZOO Racing conquistou neste domingo (11) o primeiro título de sua história na Stock Car Pro Series. Depois de um estrear na categoria em 2020, a marca viu 'Rubinho' faturar o campeonato deste ano no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), ao terminar a última corrida da rodada dupla do dia com a 11ª colocação. É o segundo título do ex-Fórmula 1 na categoria máxima do automobilismo brasileiro -- ele também venceu a Stock 2014.

Correndo com o Toyota Corolla desde a chegada da montadora japonesa na competição, Barrichello se colocou como candidato a título desde o início da temporada. A liderança do campeonato, porém, veio apenas na penúltima etapa do campeonato, o que ajudou a fechar a fatura domingo.

“Estou tão feliz. A gente quebra um tabu em Interlagos, que o Fefo (filho de Rubens, que venceu em Interlagos pela F4 Brasil no sábado) quebrou. E eu só tenho a agradecer a todos que torcem por mim. Eu não sabia que era tanta gente”, disse Barrichello, logo após o final da corrida.

Quem também se mostrou muito feliz com a conquista de Barrichello foi Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time: “É uma história. A gente começou isso há quatro anos, já que a chegada da Toyota foi muito bem planejada há vários anos. Eu tive, sim, uma participação, e é legal demais poder ter este primeiro título. Eu acho que é algo único. Mas a gente sempre quer mais. Que venham o segundo, o terceiro, e mais”.

O título de Barrichello acelerando um Corolla marca um capítulo histórico para Toyota GAZOO Racing no Brasil, destaca Daniel Grespan, responsável pela Toyota GAZOO Racing. “Esse título veio para coroar um trabalho que está sendo feito. A Toyota GAZOO Racing, no mundo, tem mostrado a ligação que temos no motorsport, o DNA da GAZOO Racing com o esporte a motor. O título tinha que acontecer e aconteceu da forma mais dramática possível".

"O Barrichello a gente já conhece, um piloto espetacular e hoje ele mais uma vez mostrou isso com a tocada dele. A Toyota está colhendo o que plantou, o que a gente acredita. Da mesma forma que a Toyota tem toda a seriedade com respeito ao cliente, qualidade, que é nosso DNA, aqui e o motorsport. Neste ano, chegamos a terceira temporada, e estaremos aqui em 2023. É um casamento que se depender da Toyota GAZOO Racing, vai ser de longa duração”, completou Grespan.

Rubinho celebra o bi com 'zerinhos' e os filhos Fefo e Dudu

Veja a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

