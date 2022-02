Carregar reprodutor de áudio

Diferentemente de Max Verstappen na Fórmula 1 que escolheu correr com o número 1, o paranaense Gabriel Casagrande manterá o número 83 no Chevrolet Cruze para a temporada 2022 da Stock Car Pro Series. Mesmo podendo optar pela troca, o piloto da equipe AMattheis Vogel mantém o número referente ao título Mundial Interclubes do Grêmio e afirma que não há favoritismo para este ano.

“O título é o mais importante da minha carreira, mas sempre tentei manter os pés no chão e acredito que trocar o número 83 pelo número 1 passaria um ar de superioridade em relação aos adversários, algo que, na categoria mais competitiva do Brasil, não existe. Todos começam zerados na pontuação, então é um novo ciclo, mas vou trabalhar para que o resultado do ano passado seja repetido”, diz Casagrande, que correrá a prova de abertura dividindo o Stockão com Gabriel Robe.

O layout do #83 vem com algumas novidades, como a inclusão de um novo patrocinador sobre os faróis dianteiros e alteração dos espaços entre outros apoiadores. O paranaense segue com a grande maioria das marcas que o acompanharam em sua trajetória rumo ao título inédito no ano passado.

“Temos um time comprometido com a temporada, tanto dentro quanto fora das pistas, e estamos empolgados pelo início da disputa com a Corrida de Duplas. Que comecemos o ano melhor do que em 2021 e a melhor pista para isso é Interlagos, onde fizemos pódios, poles e vitória em 2021", completou Casagrande. A Corrida de Duplas está marcada para o dia 13 de fevereiro, em São Paulo (SP). A cobertura completa você confere no Motorsport.com.

