Apenas 21 dias separam a bandeira quadriculada da primeira etapa da bandeira verde na segunda etapa. Nos próximos dias 22 e 23 de abril, os pilotos da Stock Car Pro Series voltam a acelerar pela principal categoria do automobilismo nacional no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. O plano da Hot Car Competições é fazer uma etapa limpa e continuar a evolução do trabalho com os pilotos Gaetano Di Mauro, quarto colocado na etapa de abertura em Goiânia, e o estreante Lucas Kohl, que iniciou sua jornada na categoria já pontuando.

Para Babi Rodrigues, única mulher na história a chefiar uma equipe na Stock Car, o time trabalhou muito no intervalo entre as etapas. “Não há quem não goste de correr em Interlagos e estamos muito ansiosos por correr na nossa casa. Buscamos uma etapa limpa, sem sustos. Como equipe, trabalhamos bastante neste intervalo, discutimos os erros e os acertos e esperamos colocar tudo em prática para irmos em direção a resultados positivos no final de semana”, disse Babi.

Gaetano Di Mauro, paulistano de 25 anos, quer brigar por pódios e vitórias em Interlagos. “Estou superanimado para mais um fim de semana de corrida. Interlagos é um circuito que eu gosto bastante e a equipe tem um bom histórico na pista, então acho que a gente tem tudo para ter um fim de semana muito bom. Vou batalhar muito para que isso aconteça. Se a gente conseguir manter o ritmo da última corrida, já vai ser muito legal e importante. Vamos batalhar para conquistar o máximo possível de pontos e lutar, talvez, por um pódio ou até mesmo uma vitória nessa etapa”, disse o piloto do Chevrolet Cruze #11.

Kohl, piloto gaúcho de 24 anos, quer seguir a evolução do trabalho iniciado na capital de Goiás. “Estou bem animado para essa corrida. Fizemos um bom progresso lá em Goiânia. Eu estou feliz porque a gente conseguiu marcar os pontos. Acredito que a gente tem bastante potencial. Foi um final de semana de adaptação, teve muitas mudanças na equipe, muita coisa nova para aprender e até todo mundo se familiarizar... e mesmo assim a gente já conseguiu ter um bom resultado. Então eu acredito que agora em Interlagos, com tudo alinhado, e também aproveitando que já passou aquela sensação de frio na barriga pela estreia, a gente já está mais preparado. Então, acho que tem tudo para ser um final de semana bom”, disse Lucas Kohl, piloto estreante na categoria principal. “Já tenho noção de tudo, então é seguir nesse processo, seguir nesse caminho de melhora e quem sabe ir um pouco mais para frente na classificação e brigar um pouco mais para frente na corrida também, buscando mais uns pontinhos e continuar nessa evolução constante”, completou o piloto do Chevrolet Cruze #95.

A segunda etapa da temporada 2023 terá três dias de programação na pista de Interlagos. Na sexta-feira (21), os pilotos vão para a pista em duas oportunidades: Shakedown às 11h30 e o primeiro treino livre do fim de semana às 13h. No sábado (22) o dia é reservado para mais uma sessão de treino livre na parte da manhã, às 8h35, e no início da tarde, às 12h50, acontece a classificação. No domingo (23) é dia de receber o público nos boxes durante a visitação, às 10h, e às 12h10 acontecem as duas corridas, uma na sequência da outra com duração de 30 minutos mais uma volta cada. As provas têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

A bronca de Hamilton com a Mercedes: como 'cockpit adiantado' atrapalha o heptacampeão na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: