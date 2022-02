Carregar reprodutor de áudio

A Full Time terá duas novidades para a primeira etapa da Stock Car Pro Series em Interlagos, no dia 13, quando acontece a Corrida de Duplas. Gianluca Petecof será o primeiro piloto a ocupar a vaga deixada por Matías Rossi, que foi para a A.Mattheis Vogel.

O assento que o campeão da Fórmula Regional Europeia de 2020 será rotativo, com jovens pilotos participando de acordo com as indicações da própria equipe e do programa Toyota Gazoo Racing.

Como convidado, Petecof terá a companhia de Arthur Leist, com passagens na F4 Americana e Stock Light, além da Endurance Brasil.

Na principal categoria de acesso da Stock Car, Leist tem uma vitória, nove pódios e uma pole position. Leist é o irmão de Matheus Leist, que competiu na Indy em 2018 e 2019.

