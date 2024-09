A Stock Car está no intervalo entre as etapas do Velopark e de Buenos Aires em 2024, com o campeonato deste ano chegando aos estágios decisivos na sequência internacional que também inclui o Uruguai, mas a categoria vem enfrentando momentos tensos desde o evento gaúcho, 'epicentro' das polêmicas do ano.

A disputa de Nova Santa Rita (RS), aliás, marcou o ápice da grande 'treta' de bastidores na temporada, com o suposto uso de substâncias químicas em pneus vindo à tona para o público, como abordado em entrevista com Ricardo Molina, comentarista do Grupo Bandeirantes, que transmite a Stock Car Pro Series. Assista:

O Motorsport.com investigou profundamente a história e soube que a Hankook, fornecedora exclusiva de pneus da competição, está na Coreia do Sul iniciando a análise dos compostos usados pelos carros das equipes TMG e Crown no Velopark, onde o desempenho dos bólidos das escuderias coirmãs despertou suspeitas no quali disputado sob chuva no Rio Grande do Sul.

À reportagem, o chefe da TMG, Thiago Meneghel, negou quaisquer irregularidades e atribuiu os "boatos" à 'intriga da oposição'. Piloto da escuderia, Felipe Massa saiu do RS como vice-líder, mas foi desclassificado por perder o lastro do motor na etapa e caiu para quarto, com 581 pontos -- a TMG está recorrendo da punição. 'Co-companheiro' do ex-Fórmula 1, o jovem Felipe Baptista, da Crown, lidera com 675 tentos, enquanto Dudu Barrichello, da Full Time, tem 606, e Julio Campos, da Pole, soma 600.

“Estamos preparando um material para falar desse assunto, depois que isso tudo for esclarecido. Isso tudo denota até mais desespero de quem não sabe o que fazer”, afirma Thiago Meneghel

O chefe da TMG se mostrou confiante: “Fomos informados pela Vicar (promotora da Stock Car) que os pneus foram para a Coreia do Sul, há mais ou menos 10 dias, e até agora não tivemos nenhuma resposta disso, estamos aguardando também [o desfecho que deve vir nos próximos dias]. É lógico que a gente vem sendo acusado de uma série de coisas ao longo do ano, das mais estapafúrdias possíveis.”

"Teve muita denúncia nesse sentido, de que a gente tinha adulteração técnica na parte elétrica dos carros, dos controles de motor, de injeção, de borboleta nos carros. Foram lá pra Audace [Tech, o braço de desenvolvimento técnico do Grupo Veloci, que também é detentor da Vicar], desmontados inteiros, para verificar isso, não foi encontrado nada", seguiu.

“Tem uma série de boatos maldosos, que muitas vezes extrapolam o bom senso e são prejudiciais para a Stock, mas, na minha opinião, isso denota até mais desespero de quem não sabe o que fazer, para ter o que falar para patrocinadores ou justificar alguma eventual performance. Mas confiamos no trabalho que é feito pela CBA, os nossos carros já foram vistoriados mais de 30 vezes nesse ano”, disse Meneghel.

Desclassificação de Felipe Massa no Velopark

À reportagem, Thiago também reiterou crer na reversão da dura penalidade sofrida pelo ex-F1 nas cercanias de Porto Alegre. "O prazo depende do tribunal (STJD do automobilismo). Parece que tem uma certa fila, é muita coisa pendente de todas as categorias e nós estamos na fila, acredito que demora um pouco, não deve ser antes da próxima etapa, na Argentina", explicou o dirigente da TMG.



"É uma consequência muito dura e no nosso entendimento também é uma pena muito dura, com base naqueles argumentos que o Felipe (Massa) colocou muito bem [no Podcast Motorsport.com, disponível abaixo]. A gente vê o tempo todo toques, os carros andam muito junto e a gente vê carro terminando corrida sem paralama, sem farol, sem pedaço de para-choque, sem portas traseiras também", afirmou.

Punição de grid para Enzo Elias em Buenos Aires

Uma cena flagrada pela reportagem no fim de semana de Nova Santa Rita foi a 'cobrança' de Felipe Fraga ao staff de Enzo Elias na Crown após incidente entre os dois pilotos na largada da sprint, disputada no sábado. Campeão mais novo da história da Stock com o título de 2016 e piloto da Blau, Fraga foi 'tirar satisfações' com o concorrente e sua equipe, mas se contentou com o veredito do caso.

Após análise dos comissários desportivos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Elias tomou penalidade para o grid na Argentina, devendo largar de último na próxima corrida da elite continental do esporte a motor. Trata-se de um importante revés para Enzo no campeonato, em que o piloto 'fecha' o top 10 de momento na tabela de classificação, prova da boa temporada do competidor.

'Rolo' entre companheiros na sessão classificatória

O quali chuvoso nas proximidades da capital gaúcha também foi marcado por confusão entre o pentacampeão Cacá Bueno, da KTF, e seu companheiro Guilherme Salas, detentor de vitórias e poles na categoria. O veterano escapou da pista e, ao voltar ao traçado, acabou se envolvendo em colisão com o 'parceiro'.

Cacá argumentou que as bandeiras amarelas já tremulavam quando de seu retorno à pista, de modo que Salas deveria ter diminuído a velocidade. Os comissários da CBA parecem ter concordado e excluíram Guilherme da classificação, colocando-o na última posição do grid. Bueno chegou a reclamar do companheiro nas redes, mas eles se resolveram e a KTF publicou os 'panos quentes' da dupla de pilotos.

