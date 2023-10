Melhor estreante em 15 anos na Stock Car, Gianluca Petecof quer continuar sua jornada de sucesso na temporada 2023 em um palco muito especial: o Velocitta. Foi no traçado técnico de 3.443 metros que o piloto apoiado pela Shell V-Power, marca que lhe deu as primeiras grandes chances no automobilismo, conseguiu seu primeiro pódio na categoria, o segundo lugar na corrida 1 em agosto. De quebra, ainda avançou pela primeira vez ao Q3 e terminou como o maior pontuador da etapa.

Com tudo isso, Petecof é o sétimo colocado do campeonato com 201 pontos e está a apenas seis pontos de Rafael Suzuki, quarto na tabela, e a 15 de Thiago Camilo, o terceiro. Em relação ao líder Gabriel Casagrande, a distância é um pouco maior: de 48 pontos a três etapas do fim. O piloto da equipe Full Time Sports quer continuar a evoluir depois de um salto de 16 posições na tabela: de 23º para sétimo.

Nas últimas quatro etapas, são três pódios: o segundo lugar no Velocitta e dois terceiros, um no Velopark e outro na última, em Buenos Aires. Detalhe: todos eles em Corridas 1, consideradas mais difíceis porque têm o grid formado pela classificação. Além disso, o paulista de 20 anos é o maior pontuador das últimas cinco etapas da categoria, com 169 em 280 possíveis. São 54 a mais, por exemplo, que os anotados pelo líder Gabriel Casagrande no mesmo período. Uma arrancada de respeito.

Em uma pista conhecida, o piloto do Toyota Corolla #101 vai com expectativas altas. Um dos circuitos mais técnicos do Brasil e de propriedade particular, o Velocitta recebeu uma nova camada de asfalto em boa parte do traçado antes da etapa de agosto. Os tempos baixaram muito e Petecof chegou a bater duas vezes o recorde da pista na ocasião. E neste fim de semana, além de tudo, ele ainda terá direito a mais meia hora de pista, no último treino de novatos da temporada, na manhã de sábado. Tempo que poderá ser essencial para brigar por mais um bom resultado em 2023.

"Voltamos para o Velocitta nesta semana, palco do meu primeiro pódio na categoria há algumas semanas”, disse Petecof. “O momento no campeonato segue muito bom, terceiro pódio em corridas 1 nas últimas quatro etapas e também estivemos bem pertinho da pole. A missão da vez é continuar esse trabalho que tem sido muito bem feito, melhorar nossa performance da última passagem pelo Velocitta para poder brigar pela primeira vitória na categoria."

