A Corrida de Duplas da Stock Car é um dos eventos mais tradicionais do automobilismo brasileiro. Afinal, a lista dos pilotos já convidados para a prova abrange 111 nomes, muitos deles com carreira na Fórmula 1 e em outras categorias internacionais.

Neste ano, Felipe Massa surpreendeu ao convidar o alemão Timo Glock, que acabou se tornando o 'grande vilão' do GP do Brasil de 2008 ao ser ultrapassado por Lewis Hamilton na última volta, o que acabou culminando no título do britânico da McLaren e na 'derrota' do brasileiro da Ferrari. Porém, a parceria Massa/Glock não teve um 'final feliz', pois um problema no semieixo tirou Massa da prova de Interlagos e impediu Glock de acelerar na Stock.

De qualquer forma, ao que tudo indica, em 2023 o ex-ferrarista pode convidar um grande amigo dos tempos de F1 para a corrida de duplas da Stock Car: o australiano Daniel Ricciardo, de saída da McLaren no fim de 2022.

“Por que não?!? Seria um prazer imenso, pela relação que eu tenho com ele. Lógico, preciso entender o que ele vai fazer no ano que vem, antes dele pensar em vir disputar uma corrida da Stock Car", disse ao Motorsport.com.

"Acho que o Ricciardo tem de entender o que vai querer fazer em 2023. Se ele vai continuar correndo de F 1 em outra equipe; se vai continuar na F1, talvez, como terceiro piloto; ou se vai mudar de categoria. Ele tem de se preparar para o que vai acontecer antes de a gente convidar."

Há dois anos com a McLaren, Ricciardo teve seu contrato com a equipe comandada por Zak Brown rescindido logo após a pausa de verão europeu deste ano para dar lugar ao compatriota Oscar Piastri em 2023.

O piloto de 33 anos, inclusive, já confirmou que não estará entre os 20 titulares da F1 2023. Atualmente, o rumor mais forte relacionado ao australiano está ligado a um possível papel como piloto reserva da Mercedes. Seria uma maneira de estar ligado ao esporte e dentro do paddock.

Caso Massa faça o convite a Ricciardo para pilotar na corrida de duplas e ele aceite o desafio, o australiano se juntará a nomes como Jacques Villeneuve, António Félix da Costa, Jerome D’Ambrosio, Robin Frijns, Jaime Alguersuari, Roberto Merhi e Vitantonio Liuzzi.

