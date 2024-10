Há quase meio ano, Felipe Massa está no meio de uma batalha legal contra a Fórmula 1 por causa do polêmico Crashgate do GP de Singapura em 2008, evento que acabou fazendo com que o brasileiro perdesse o campeonato mundial para Lewis Hamilton.

Naquela noite, em Marina Bay, a Renault, por meio de Flavio Briatore, teria elaborada uma estratégia que forçou Nelson Piquet Jr. a bater no muro para que seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, pudesse conquistar a vitória. O boato sempre existiu, mas foi Bernie Ecclestone quem falou abertamente sobre ele há cerca de um ano.

O fato de ele ter provas de que a F1 sabia que o que havia acontecido era fraudulento fez com que Massa se sentisse prejudicado. Neste momento, ele prontamente levou o caso ao tribunal para pedir o cancelamento do GP de Singapura de 2028, algo que, se bem-sucedido, o tornaria campeão mundial.

Em uma entrevista recente, na qual ele deu uma atualização sobre o andamento do caso, perguntaram ao brasileiro se ele sentia enganado por Ecclestone e por todos aqueles que esconderam algo assim por tantos anos e, evidentemente, sua resposta foi curta, mas clara: "Sim".

O mais desconcertante de tudo é que o próprio ex-proprietário da F1 lhe disse pessoalmente que a melhor coisa a fazer depois de tudo isso era ir à Justiça:

"Ele me disse que eu estava certo em ir à Justiça".

Felipe Massa

Entretanto, é curioso que essa recomendação tenha vindo de Ecclestone, já que ele era parte do problema, mas isso também não surpreende Massa:

"O que posso dizer? É algo sobre o qual ele decidiu falar, mesmo que seja tarde demais. Conheço seu estilo. Sei como ele é. E sei que há muitas coisas acontecendo na F1 que talvez muitas pessoas não saibam... Há muita política em torno disso".

Sobre a resposta, o brasileiro foi solicitado a elaborar, mas desviou a pergunta com um comentário de que acredita que está fazendo a coisa certa.

"Existem certas coisas, que se não soubermos de algo, isso significa que não podemos lutar por isso. Mas se você sabe e entende que o que aconteceu com você foi errado, então é claro que a questão é diferente".

"É por isso que decidi fazer isso, mas não é fácil. É muito difícil para mim fazer parte de algo assim, que nunca aconteceu comigo em toda a minha vida. Realmente não é uma coisa legal de se fazer, mas acho que é a coisa certa a se fazer", concluiu.

