Logo após a primeira corrida, vencida por César Ramos, em seu primeiro triunfo na categoria, a Stock Car Pro Series realizou a segunda corrida do sábado em Goiânia, válida pela décima etapa da temporada 2022. Nelsinho Piquet apostou em uma estratégia envolvendo as paradas nas duas corridas que deu certo, assumindo a ponta e vencendo a prova que fechou o dia.

Ricardo Zonta foi o segundo, com Ricardo Maurício em terceiro. Completaram o top 10: Bruno Baptista, Átila Abreu, Galid Osman, Rubens Barrichello, Júlio Campos, Daniel Serra e Felipe Baptista. Matías Rossi foi o 12º e Gabriel Casagrande o 13º.

Na primeira corrida, tivemos vitória de César Ramos, com Ricardo Zonta em segundo e Ricardo Maurício em terceiro. Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados no grid para a formação da segunda corrida, tivemos Bruno Baptista na pole com Matías Rossi ao seu lado.

Na largada, Bruno saiu bem, segurando as investidas de Rossi na primeira curva, enquanto Barrichello e Piquet dividiam a curva pela terceira posição.

Diferentemente da primeira corrida, o caos reinou no fundo, em um incidente envolvendo vários pilotos, incluindo Massa, Salas, Campos, Azar, Teixeira e Antoniazzi. Como nenhum piloto acabou abandonando, sem bandeira amarela ou intervenção do safety car.

Após os primeiros minutos, B. Baptista liderava com 0s7 para Rossi, que tinha Piquet em sua cola, enquanto Barrichello e Camilo eram quarto e quinto e Serra, Maurício, Zonta, Galid e Cardoso completavam os dez primeiros. Já Casagrande avançava graças ao caos e era 15º.

Mas com outros abandonos, o safety car precisou ser acionado com 25 minutos no relógio. A bandeira verde foi liberada novamente com 22 minutos.

Quando a janela de boxes era aberta, com 17 minutos ainda na regressiva, B. Baptista liderava com 0s7 para Rossi, que tinha Piquet em sua cola. Um pouco mais atrás, Barrichello era o quarto, sofrendo pressão de Serra e Maurício.

No final da janela de paradas, a estratégia da equipe valeu a pena, com Nelsinho assumindo a liderança à frente de B. Baptista, com Zonta, Maurício e Gomes fechando o top 5. Barrichello, Rossi e Serra eram 10º, 11º e 12º, respectivamente, com Casagrande em 14º.

Enquanto Piquet se mantinha tranquilo à frente, Zonta e Baptista, companheiros de equipe, travavam uma bela disputa pela segunda posição.

No final, Nelsinho Piquet conseguiu imprimir um bom ritmo após a parada para garantir a vitória na segunda corrida da 10ª etapa, em Goiânia. Ricardo Zonta foi o segundo, com Ricardo Maurício em terceiro. Completaram o top 10: Bruno Baptista, Átila Abreu, Galid Osman, Rubens Barrichello, Júlio Campos, Daniel Serra e Felipe Baptista. Matías Rossi foi o 12º e Gabriel Casagrande o 13º.

A Stock Car Pro Series volta a acelerar amanhã em Goiânia, pela penúltima etapa da temporada 2022, que acontece em dezembro em Interlagos. No Motorsport.com você acompanha toda a ação da principal categoria do automobilismo nacional.

Confira o resultado final da corrida 2 de sábado da Stock Car em Goiânia:

1 – Nelsinho Piquet

2 – Ricardo Zonta

3 – Ricardo Maurício

4 – Bruno Baptista

5 – Átila Abreu

6 – Galid Osman

7 – Rubens Barrichello

8 – Júlio Campos

9 – Daniel Serra

10 – Felipe Baptista

11 – Allam Khodair

12 – Matías Rossi

13 – Gabriel Casagrande

14 – Thiago Camilo

15 – Pedro Cardoso

16 – Tony Kanaan

17 – César Ramos

18 – Gui Salas

19 – Felipe Lapenna

20 – Rafael Suzuki

21 – Gaetano di Mauro

22 – Lucas Foresti

23 – Marcos Gomes

24 – Sérgio Jimenez

25 – Renato Braga

26 – Tuca Antoniazzi

27 – Denis Navarro

28 – Digo Baptista

29 – Diego Nunes

30 – Felipe Massa

31 – Raphael Teixeira

32 – Diego Azar

33 – Cacá Bueno

