O treino classificatório para a etapa de Interlagos, a segunda da temporada 2021 da Stock Car, ficou longe da expectativa de Felipe Massa.

Ele vai largar em 23º, apenas duas posições à frente do companheiro de equipe Julio Campos, que será o 25º do grid. Com desempenhos parecidos, os dois pilotos da equipe perceberam o mesmo problema em seus carros: o sistema de freios.

"Quando fui dar minha última volta rápida, peguei trânsito no segundo setor e acabei não melhorando o tempo”, disse Massa. “Dava para ser um ou dois décimos mais rápido. Minha maior dificuldade está sendo nas freadas, bloqueando demais as rodas em pelo menos quatro curvas do circuito. Vamos dar atenção a isso para melhorar o carro e conseguirmos ganhar posições amanhã", disse Massa.

A largada para as duas corridas deste domingo será às 11h15 (horário de Brasília). Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo.

