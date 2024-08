A Stock Car desembarca, pela primeira vez, em Belo Horizonte para a única etapa de rua da temporada 2024 da principal categoria do automobilismo nacional.

Para o fim de semana na capital mineira, a Stock terá um formato diferente de classificação, devido ao traçado da pista ser nas ruas da cidade e não dentro de um autódromo.

Formato da classificação

No lugar dos tradicionais Q1, Q2 e Q3, os pilotos serão divididos em 7 grupos de 4 carros cada. Cada grupo terá seis minutos de pista à disposição para fazer suas voltas lançadas. O 12º melhor colocado no geral largará na frente na corrida sprint, devido à inversão de grid, enquanto o mais rápido da classificação garante a pole para a prova principal no domingo.

As atividades da Stock Car na etapa inédita de Belo Horizonte começam nesta sexta-feira com o primeiro treino livre acontecendo às 10h (Brasília). A classificação e as duas corridas você confere AO VIVO na Motorsport.TV Brasil.

