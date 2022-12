Carregar reprodutor de áudio

Rubinho Barrichello fechou a temporada 2022 da Stock Car Pro Series subindo no lugar mais alto do pódio para ser coroado como campeão, em Interlagos. E o caminho do piloto da TOYOTA GAZOO Racing foi marcado por altos e baixos, mas também com um certo tipo de regularidade.

Vitória dupla em Goiânia

A temporada começou de maneira empolgante para Rubinho. Depois de abandonar na corrida de duplas, a etapa seguinte, disputada no 'oval' em Goiânia trouxe as primeiras vitórias do ano para ele e para a equipe Full Time. Naquele fim de semana, Barrichello foi dominante, conquistando a pole e convertendo a vantagem em vitória tanto na corrida um quanto na corrida dois.

Pódio da Stock Car em Goiânia

Pódios!

Após o sucesso duplo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, ainda em março, Rubinho Barrichello conseguiu bons fins de semana subindo ao pódio nas duas corridas nas etapas de Mogi Guaçu I e Santa Cruz do Sul. Correndo no Velocitta, o #111 conseguiu fechar o domingo com dois segundo lugares, levando para casa 46 pontos.

Já em Santa Cruz do Sul, na primeira prova Barrichello conquistou o P2 e depois venceu a segunda corrida, marcada por acidente impressionante nos boxes. Além disso, Rubinho também voltou para o lugar mais cobiçado. Além disso, na Grande Final, o piloto de 50 anos ainda conquistou a terceira colocação na primeira prova do domingo.

Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello e Matias Rossi

Top 10

Contando as aparições no pódio, Rubinho apresentou uma grande porcentagem de vezes em que esteve no top 10 da corridas. Das 23 provas realizadas no ano - incluindo a primeira etapa, a corrida de duplas onde ele performa em apenas uma - Barrichello esteve entre os dez primeiros em 17 oportunidades. Ou seja, 73% de aproveitamento.

No fim, Rubinho Barrichello conquistou o bicampeonato em uma temporada onde, de fato, três pilotos chegaram com chances de se sagrarem campeão. No fim, os 330 pontos conquistados o fizeram sair de Interlagos com a 'coroa' de bicampeão após 18 anos da primeira conquista.

Resultados Rubinho etapa após etapa

Etapa Corrida 1 Corrida 2 Interlagos - Corrida de duplas DNF Goiânia 1º 1º Galeão - Rio de Janeiro DNF DNS Velocitta I 2º 2º Velopark I 6º 4º Velopark II 14º 10º Interlagos II 13º 22º Velocitta II 8º 5º Santa Cruz do Sul 2º 1º Goiânia II 7º 6º Goiânia III 5º 8º Interlagos III 3º 11º

Veja como foi a Super Final da temporada 2022 da Stock Car Pro Series em Interlagos:

