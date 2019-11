Stock Car: Maurício explica a 19ª posição no grid do Velo Città

Empatado com o companheiro Daniel Serra na liderança da Stock Car com 265 pontos, Ricardo Maurício não conseguiu boa posição para a primeira corrida deste domingo no Velo Città. Enquanto o parceiro de Eurofarma larga em quarto, 'Ricardinho' sai em 19º em Mogi Guaçu (SP).

A etapa deste fim de semana é a primeira das últimas três deste campeonato, no qual os dois pilotos da equipe buscam seu terceiro título na categoria máxima do automobilismo brasileiro. Maurício, porém, terá vida mais difícil para somar pontos para mais uma conquista.

Ao Motorsport.com, Ricardinho relatou seus problemas no interior paulista: "Na verdade, foram muitas coisas somatizadas. No Velopark, eu acabei rodando nos treinos livres e danifiquei quatro pneus zeros. No fim, fiquei com muitos pneus ruins em todas as últimas provas".

"Em Cascavel, tive pneus muito ruins em todos os treinos e ainda tive um furo na corrida, aí acabei tendo que usar mais pneus durante aquele final de semana, de modo que vim para o Velo Città com compostos muito ruins para os treinos".

"Eu não tive, em nenhum momento, um pneu um pouco melhor para testar o carro e pegar referência da pista. E quando eu fui andar com pneus zero, choveu. Então não andei com o carro em boa aderência em nenhum momento. Sempre com pneus de final de corrida", ponderou.

“Aí fui para a classificação com pneus novos e até consegui ficar seis décimos distante do Daniel em alguns setores pela telemetria. Mas aí falta um pouco na hora de fazer a aproximação de uma curva porque você não tem referência com pneus bons", explicou Maurício.

"Tudo isso somatizou demais. E quando você faz uma primeira volta boa, desgasta demais os pneus. Aqui não é como no Velopark, onde você consegue encaixar uma volta depois de duas, três tentativas em ritmo bom”.

"O Velo Città é uma pista na qual você dá uma volta rápida e no segundo giro é muito difícil melhorar. Nesses fins de semana de dois dias, é complicado: se você está bem, tudo certo. Mas se você não tem pneus bons para treinar, acaba dando o que deu".

Questionado sobre o planejamento para a rodada dupla de Mogi Guaçu, Ricardinho afirmou que é difícil ter uma ideia clara com tanta antecedência. "É difícil bolar a estratégia, tem que começar a corrida, ver a posição em que você vai se encaixar e checar se seu carro vai ter um bom equilíbrio".

"Aí pode ser que dê para tentar conseguir, talvez, algumas posições e ter um plano para a primeira corrida ou para a segunda. O grande problema é que você tem poucas voltas para atacar, então é complicado", completou o bicampeão da Stock.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

