A temporada 2021 da Stock Car começou com tudo e as duas provas em Goiânia tiveram uma mesma equipe dominante: a Eurofarma RC, comandada por Rosei Campos, o Meinha. Daniel Serra triunfou na corrida 1 e Ricardo Maurício na segunda prova, fazendo com que o time dos carros amarelo e azul gabaritasse a abertura.

Não por coincidência os dois tricampeões da categoria comandam a tabela de pontos após a primeira etapa, confira:

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 46 2 Ricardo Maurício 36 3 Cesar Ramos 32 4 Bruno Baptista 31 5 Denis Navarro 31 6 Gabriel Casagrande 31 7 Gaetano di Mauro 31 8 Thiago Camilo 30 9 Cacá Bueno 28 10 Allam Khodair 22 11 Átila Abreu 21 12 Guilherme Salas 21 13 Lucas Foresti 17 14 Diego Nunes 12 15 Pedro Cardoso 12 16 Galid Osman 12 17 Rafael Suzuki 11 18 Julio Campos 7 19 Ricardo Zonta 6 20 Felipe Massa 4 21 Marcos Gomes 3 22 Christian Hahn 3 23 Rubens Barrichello 2 24 Gustavo Frigotto 1 25 Sergio Jimenez 1

Veja como foi a primeira etapa da Stock Car em Goiânia