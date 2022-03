Carregar reprodutor de áudio

Em um dia marcado por tempos muito parecidos entre os concorrentes da Stock Car no Anel Externo de Goiânia, a Shell mostrou que mais uma vez brigará pela vitória na pista onde seus três pilotos já venceram pela categoria.

O destaque do trio foi Ricardo Zonta, aproveitando bem as atualizações aerodinâmicas liberadas para os Toyota Corolla. O ex-F1 colocou o carro #10 da equipe Shell-RCM em terceiro no treino livre, apenas 0.249s do melhor tempo do dia.

“Gosto muito de Goiânia e sempre consigo me adaptar muito rapidamente. O acerto está feito para duas curvas para a direita, então o carro parece estar com o volante torto na reta, demandando algumas correções. Mas, é o caminho para ter um carro veloz amanhã. Fizemos um bom treino e alguns testes para evoluir a aerodinâmica do carro ainda no dia de hoje O quali é muito importante para um bom resultado então vamos trabalhar para buscar a primeira fila amanhã", disse Zonta.

Átila Abreu fechou a sessão em 11º com o Chevrolet Cruze #51, enquanto Galid Osman foi vigésimo com o #28, mesmo tendo ficado a apenas 0.557 do recorde do dia. No shakedown realizado pela manhã, os três terminaram no top 10: Átila foi quarto, Galid Osman sexto e Zonta nono.

Átila afirmou: “Os Toyota parecem estar rápidos de reta após essa modificação que fizeram, talvez tenham passado até um pouco do ponto, mas nossa comparação é com os Chevrolet e entre eles eu estou um décimo e meio do mais rápido, sem ter usado vácuo. Não sei dos outros, mas sei que para mim é de onde estamos para melhor em questão de tempo. O carro melhorou de reta em relação a última corrida, agora é acertar o equilíbrio para ter um carro perfeito no quali amanhã.”

Galid falou: “Estamos sofrendo um pouco com a velocidade de reta, principalmente em comparação com os Toyota. É uma pista que exige muito do momento e de conseguir um bom vácuo. Hoje a diferença dele é de uns dois ou três décimos, mais ou menos 15 posições. Amanhã precisamos encaixar uma boa volta sendo puxado pelo vácuo para passar para o Q2 e entender o que precisamos fazer para melhorar.”

Sábado, há mais um treino livre e o quali, quando o jogo de vácuo será decisivo. Como os três representantes da Shell estão entre os 11 mais bem colocados na tabela, todos aceleram no primeiro grupo do Q1 – o que pode possibilitar vácuo. O quali e as corridas você vê no Motorsport.com.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Sábado, 19 de março

10:25 – 11:35 – Treino livre 2

14:35 – 15:15 – Quali

Domingo, 20 de março

15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

