Maurício lamenta punições, mas garante: "Não vou desistir" do tri

Em meio à batalha judicial que envolve a desclassificação - ou vitória - de Ricardo Maurício da segunda corrida da última etapa em Goiânia, antes da finalíssima deste fim de semana, o bicampeão da Stock Car segue com esperanças de conquistar seu terceiro título neste domingo, em Interlagos. "Lógico, é difícil, mas a gente só vai realmente saber na bandeirada, então não vamos desistir", disse 'Ricardinho' ao Motorsport.com.

"Orgulhoso" de sua temporada em 2019, o piloto da Eurofarma RC quer "encarar o fim de semana com a cabeça tranquila e aproveitar o máximo possível". A declaração, porém, vem junto ao lamento pelos pontos perdidos ao longo do campeonato em função de controversas punições, como a que ocasionou o severo gancho na segunda corrida da última rodada dupla goiana, na qual Ricardinho conquistou vitória heróica após largar do fim do grid na prova nº 2.

"Eu tive 40 pontos que perdi só com penalizações durante a temporada: 12 na primeira rodada dupla de Goiânia, 4 no Velo Città e a vitória que perdi na segunda rodada de Goiânia. Se não fosse por isso, eu estaria a apenas dois pontos do Daniel [Serra, também da Eurofarma e líder do campeonato, com 335 pontos], então a gente conseguiu construir um campeonato bem bacana", ponderou Maurício, vencedor das temporadas 2008 e 2013 da Stock Car.

"A diferença é grande, são 43 pontos atrás do Daniel. E também há uma diferença boa para o Thiago [Camilo], já que são 12 pontos de desvantagem. Logo atrás, todo mundo já está mais colado, com Rubinho [Barrichello], Julinho [Campos] e [Felipe] Fraga na sequência, então é tentar fazer o nosso melhor dentro da pista", projetou Ricardinho, que está em terceiro, com 292 pontos.

"Ainda é muito difícil saber como vamos estar nos treinos e é uma corrida completamente diferente, porque tem muita gente que vai arriscar, talvez com algo diferente no classificatório, mas o que dá é para tentar fazer um fim de semana sólido e pontuar o máximo possível, chegando o mais à frente que pudermos. Eu preciso, o que quer que aconteça com Daniel e Thiago, chegar em terceiro lugar, então eu tenho que realmente ter um carro muito rápido, não só na classificação como na corrida".

Como alento para Maurício, fica a lembrança da vitória na Corrida do Milhão de 2019, também disputada em Interlagos. O competidor, porém, ressalta que as condições de cada etapa são bem diferentes: "Na Corrida do Milhão, eu venci, mas foi com um outro composto de pneu, mais mole, então a gente realmente não sabe o que vai acontecer neste final de semana".

"Por outro lado, chegando nesta última prova, o regulamento é consideravelmente parecido com o da Corrida do Milhão: um pouco diferente no que tange à classificação, mas os carros são ‘lacrados’ após o quali, então, em termos de acerto, estou confiante. Mesmo com um pneu diferente, ele demonstrou ser competitivo na Corrida do Milhão", analisou.

Outro aspecto que pode ser determinante na final deste domingo é a pontuação dobrada, que 'beneficia' Ricardinho: "Para mim, é importante, senão eu não estaria na briga pelo título. Nosso carro não é o mais rápido em classificatórios, deu para ver que é o do Thiago, que fez seis poles durante a temporada inteira. A Mattheis está com um carro muito bom na classificação e eles sempre fazem uma primeira corrida muito boa, com a segunda nem tão legal assim.

"Já a gente tem um carro bem sólido, que vai bem tanto na primeira quanto na segunda corrida, então conseguimos marcar uma pontuação bacana no somatório das duas provas, e acho que é isso que nos deixou bem no campeonato", comparou.

"Mas ficar fazendo matemática, conta para lá e para cá, não adianta tanto. Temos que ter uma base, sim, mas eu não vou ficar me preocupando muito com isso. Eu quero focar no meu trabalho, junto à minha equipe, no meu carro, porque é o que eu consigo tentar controlar. Não consigo controlar o resultado dos outros", completou Maurício.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

