Neste final de semana, a Stock Car Pro Series volta a acelerar e, desta vez, com mais uma rodada dupla da temporada 2021! A oitava e nona etapas do ano serão realizadas no Autódromo de Goiânia, e com uma novidade que deve criar ainda mais desafios para os pilotos!

No sábado, a Stock usará o traçado misto, que tradicionalmente é utilizado pela categoria em suas visitas à capital goiana. Mas, no domingo, haverá uma mudança, com a troca para o anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, algo inédito para a categoria em seus mais de 40 anos.

Essa mudança representará um desafio não apenas para os pilotos como também para as equipes. O traçado do domingo, significativamente mais rápido, forçará os mecânicos a trabalharem arduamente para mudar o acerto dos carros, especialmente a geometria da suspensão.

Após as sete primeiras etapas do ano, Daniel Serra e Gabriel Casagrande são os principais protagonistas da luta pelo título. Serra tem 243 pontos contra 232 de Casagrande. Ricardo Zonta é o terceiro, com 175, à frente de César Ramos, com 172, Rubens Barrichello com 167 e Bruno Baptista, com 160.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 (8ª etapa - Misto) Sexta 11h25 Treino Classificatório (8ª etapa - Misto) Sábado 11h Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 (8ª etapa - Misto) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 (8ª etapa - Misto) Sábado 14h18 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Treino Livre 2 (9ª etapa - Anel Externo) Domingo 08h Treino Classificatório (9ª etapa - Anel Externo) Domingo 10h30 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 (9ª etapa - Anel Externo) Domingo 13h10 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 (9ª etapa - Anel Externo) Domingo 13h48 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

