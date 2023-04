Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet trocará o carro #33 da Stock Car Pro Series e competirá na etapa inaugural da European Le Mans Series, em Barcelona. O primeiro campeão mundial da Fórmula E dividirá o Oreca-07 da United Autosport com Daniel Schneider e Andy Meyrick.

Rafael Martins assumirá o carro de Piquet na etapa da Interlagos da Stock Car. O jovem de 24 anos já conquistou vitórias e pódios na Fórmula 4 Britânica e Stock Light e fará sua estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Piquet fará sua estreia pela European Le Mans Series, o piloto que já conquistou pódio nas 24 Horas de Le Mans retorna às corridas de protótipo na equipe do CEO da Mclaren na Fórmula 1 Zack Brown.

A European Le Mans Series é composta por seis provas de longa de duração, a temporada começa com as 4 horas de Barcelona e passa por Ímola, Paul Ricard, Aragón em prova noturna, Spa-Francorchamps e Portimão.

Piquet já competiu no circuito de Barcelona na F1 e conquistou dois pódios na pista espanhola pela GP2. Além disso, o brasileiro já teve contato com o traçado de 4.657 metros de extensão e 14 curvas durante os testes da European Le Mans Series e por isso espera ter um bom rendimento no fim de semana.

“São sentimentos dúbios, porque eu gostaria de participar da etapa de Interlagos da Stock Car, no entanto fico feliz de dar a oportunidade de o Rafa Martins fazer sua primeira prova na categoria”, disse Nelsinho. “Ele é o piloto de testes da Piquet Sports e tenho certeza de que fará um bom trabalho. Eu estarei de volta para as corridas de protótipos e fico muito feliz por ter novamente a chance de pilotar essa máquina que é o LMP2 da United Autosport.”

“Estou muito feliz pelo convite do Nelsinho, não tenho palavras para descrever esse sentimento”, disse Rafa. “Estou feliz e orgulhoso pela oportunidade, vou representar nossos patrocinadores e o Nelsinho dando meu máximo em Interlagos.”

