Com um formato diferente do usual por conta da pista de rua, a Stock Car já conhece o pole position para a etapa de Belo Horizonte: Daniel Serra.

Indo para a pista em sete grupos de quatro carros, Daniel Serra superou Cacá Bueno - que vinha com a melhor marca - e levou a pole para a prova principal que acontece na tarde deste domingo, nos arredores do Estádio Mineirão.

Felipe Baptista, no último grupo, ficou com o segundo lugar por 0s005 de diferença e Cacá Bueno completa os três primeiros. Com a inversão de grid, Thiago Camilo larga da primeira marca na corrida sprint desta tarde.

A classificação

O primeiro grupo a ir à pista foi Bueno, Vitor Baptista, Kohl e Teixeira, com Cacá sendo o mais rápido deles. A segunda turma foi composta por Leist, Petecof, Muggiati e Khodair, contudo, Allam perdeu a direção do carro e bateu forte no muro causando a primeira bandeira vermelha da sessão.

Depois de muito tempo parada, a sessão retornou com Nelsinho Piquet, Foresti, Camilo e Abreu nas voltas lançadas. Nesta altura, Cacá Bueno ainda seguia com o mais rápido. A metade do classificatório chegou com o grupo formado por Ramos, Fraga, di Mauro e Maurício.

Na sequência, vieram à pista Salas, Elias, R. Barrichello e Serra, contudo, o quali foi paralisado logo depois com a batida de Guilherme Salas causando mais uma bandeira vermelha, a segunda da manhã. Quando a atividade retornou, Daniel Serra 'voou' e roubou o melhor tempo de Bueno, abaixando para 1m25s267.

O penúltimo grupo foi formado por B. Baptista, Casagrande, D. Barrichello e Suzuki. Casagrande saiu no prejuízo com um pneu furado, o colocando na parte debaixo da tabela, e Barrichello acertou o muro perto da entrada dos boxes, mas conseguiu 'salvar' o carro sem maiores prejuízos.

Por fim, o grupo dos ponteiros do campeonato fechou a classificação: Felipe Baptista, Massa, Zonta e o líder Campos. Baptista se aproximou de Serra, ficando atrás por 0s005, e na última tentativa não conseguiu melhorar. No fim, Massa saiu de traseira, perdeu a lateral e acertou o muro.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!