Assim como aconteceu em praticamente todas as categorias do esporte a motor pelo mundo, a Stock Car também teve que paralisar suas operações, bem como adiar as primeiras etapas do campeonato de 2020, após ‘ordem’ da CBA em paralisar todos os campeonatos no Brasil.

Nesta quinta-feira, a Vicar, organizadora da Stock Car e da Stock Light, por meio das redes sociais, divulgou quais são as intenções da empresa para com os campeonatos que toma conta.

De acordo com os tweets, um novo calendário de 2020 deve ser divulgado no início de abril, além da intenção de retomar os testes dos novos carros, Toyota Corolla e Chevrolet Cruze, que estarão no campeonato deste ano.

Confira o comunicado na íntegra:

Respeitando as recomendações das autoridades, a Vicar, promotora da Stock Car e Stock Light, continua trabalhando normalmente, com seus colaboradores em home office.

Além das atividades normais, está na pauta a formulação de possíveis cenários em virtude da situação provocada pela pandemia. Temos ouvido constantemente representantes das equipes, patrocinadores e parceiros.

Neste momento, estamos trabalhando no seguinte cenário:

Possibilidade de divulgar no começo de abril o novo calendário das 12 etapas da Stock Car e 8 da Stock Light previstas para 2020. Retomada dos testes finais com os novos carros, em data ainda a ser definida.

Este cenário, evidentemente, está sujeito às decisões das autoridades em relação às atividades esportivas. Atualizaremos as informações assim que estiverem disponíveis.

Confira o desenho de alguns carros do grid da Stock Car de 2020