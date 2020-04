O automobilismo virtual caiu como uma luva no período em que boa parte da população mundial precisou – e ainda precisa – permanecer em suas casas, devido à pandemia de coronavírus. Coincidentemente, os fãs dos games puderam ganhar um grande lançamento, envolvendo o automobilismo nacional. Trata-se do game Automobilista 2, lançado nesta semana.

Renato Simione, proprietário do Reiza Studios e coordenador do projeto, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre o processo de elaboração do simulador, além de pontuar as grandes diferenças.

“Modelamos as pistas desde o início do primeiro jogo que lançamos, há 10 anos, fomos agregando, ajustando de acordo com as modificações, ampliamos o número de categorias, chegando em um ponto em que temos a maioria das categorias nacionais, todos os principais autódromos do Brasil, e agora também ampliando para o automobilismo de fora.”

“A grande diferença do Automobilista 2 em relação ao 1 é que tivemos um upgrade de tecnologia muito grande. O game agora conta com um gráfico mais avançado, tem a possibilidade de jogar com Realidade Virtual, na parte de simulação temos um sistema de condições climáticas e de pista dinâmicas, é um sistema que trouxemos licenciado de um outro estúdio que fez o Project Cars 2, e fomos os primeiros a licenciar essa tecnologia para fazer um jogo.”

O game ainda não possui uma versão final, tendo como meta ser um projeto de longo prazo.

“O que nós temos agora é uma versão inicial, mas que ainda vai ser afinada, melhorada, refinada e expandida nos próximos dois ou três anos. É uma plataforma que está sendo muito bem recebida e esperamos alçar novos voos com ela”

Neste momento, o game é vendido digitalmente, exclusivo para Windows PC pela loja Digital Steam. Segundo Renato, um lançamento posterior nos consoles é possível.

A melhor companhia da quarentena

O piloto da Shell, Gaetano di Mauro aprovou o novo game com louvor: "O jeito de guiar está muito parecido com o carro da vida real, as pistas estão perfeitamente escaneadas. Será um treino muito bom para a temporada 2020", disse di Mauro. Confira o vídeo:

Confira imagens do game