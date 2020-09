Ricardo Maurício, da Eurofarma RC, chegou à sua 21ª vitória na Stock Car ao chegar em primeiro na segunda etapa de Londrina, realizada no último domingo (13). O paulista fez uma corrida estratégica, garantiu a primeira vitória do Chevrolet Cruze na categoria e chegou à terceira colocação, apenas seis pontos atrás do líder Rubens Barrichello, da Full Time Sports. Maurício também é o único piloto do Chevrolet entre os cinco primeiros.

A preocupação com o asfalto abrasivo de Londrina era recorrente desde a sexta-feira e foi determinante para a estratégia de Ricardo Maurício, que trocou dois pneus em cada corrida e focou em impor um ritmo forte e constante.

“A gente está sofrendo um pouco com a velocidade, em deixar o carro um pouquinho mais competitivo para conseguir brigar pelo título, mas o que vale é o regulamento e fazer estratégias diferentes para somar o máximo de pontos possíveis. Foi o que aconteceu aqui”.

“Fomos para uma estratégia bem ousada, trocando dois pneus nas duas corridas sabendo da temperatura excessiva. E deu certo. O carro ia sofrer muito estando um pouco mais pesado e com menos pressão aerodinâmica, e também os pneus em geral.” Completou Ricardo.

A Stock Car retorna nos dias 3 e 4 de outubro, em Cascavel.

