Stock Car: Thiago Camilo começa a temporada no pódio em Goiânia

Um calor cruel, problemas no câmbio e uma classificação complicada não impediram Thiago Camilo de começar 2024 no pódio. O piloto da Ipiranga Racing fez o 10º lugar na classificação para a etapa de abertura da temporada 2024 da Stock Car, e com o critério de grid invertido nas doze primeiras posições para a corrida de sábado, partiu da 3ª posição.

Quem viu pela TV a corrida, onde Camilo se manteve em terceiro quase o tempo todo, sem atacar o segundo colocado - inicialmente Zezinho Muggiati, e depois dos pit stops Julio Campos -, não tem noção de quanto o piloto brigou pela posição.

“A gente começou o fim de semana com um acerto muito longe do ideal e fomos melhorando a cada sessão de treinos. Consegui o 10º lugar na classificação, que não é o que um piloto que quer brigar pelo título espera, e na corrida tive um problema de câmbio nas reduzidas (a quarta marcha entrava com delay), que me atrapalhou bastante. Não é fácil manter a concentração com o calor que estava fazendo hoje quando você tem esse tipo de problema. E depois deixei o carro morrer no pit stop, o que nunca me aconteceu. Depois eu soube que aconteceu a mesma coisa com outros pilotos, então talvez seja um problema eletrônico do acelerador. No fim das contas, o terceiro lugar teve um sabor muito especial, e espero ganhar boas posições amanhã para sair de Goiânia entre os primeiros no campeonato. Vai ser uma corrida mais difícil ainda, pois se esse calor continuar teremos um desgaste de pneus gigantesco”, disse o piloto do Toyota de número 21 da Ipiranga.

Cesar Ramos companheiro de equipe de Camilo, teve um início de fim de semana ainda mais complicado. Foi 22º e 17º nos treinos livres e classificou o Toyota número 30 em 26º lugar. Na 2ª volta da corrida já estava em 15º, e acabou a corrida em 14º. Junto com Guilherme Salas, que largou em 22º e acabou em 10º, foi o piloto que mais ganhou posições: 12.

“Não estamos acostumados a largar do fim do grid, mas eu e a equipe não desistimos nunca, a gente conseguiu melhorar o acerto no curto espaço de tempo entre o treino e a classificação, e tive um carro competitivo. Hoje tivemos uma corrida de 30 minutos mais uma volta, amanhã serão 50 minutos mais uma volta, então a janela de oportunidades para ganhar posições é maior. O carro mostrou que manteve a performance durante a corrida e amanhã espero ganhar ainda mais posições”, disse Cesinha.

