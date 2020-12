Camilo teve problemas no câmbio na classificação da Stock Car

Thiago Camilo, líder da Stock Car, não teve a classificação que esperava para a final da categoria, marcada para este domingo (13), o piloto foi o único dentre os dez postulantes ao título que não se classificou ao Q2, devido a uma marcha não ter entrado na subida da Junção durante sua volta rápida. Com isso, ele larga da 17ª colocação.

Outro motivo para as dificuldades de Camilo foi a mudança nas condições da pista ao longo que outras categorias corriam no circuito neste fim de semana e mudavam a aderência do asfalto.

“Vamos brigar até a bandeirada final”, garantiu o piloto. "Vinha muito bem, as condições mudaram do treino para a classificação com mais carros andando na pista e deixando borracha, mas o que determinou eu não ficar entre os 15 que passam para o Q2 foi o incidente com a marcha na Junção, na minha volta rápida”.

Cesar Ramos, que ocupa a sétima posição no campeonato, largará em terceiro, melhor posição da Toyota no grid. Apesar do resultado, ele acredita que poderia ter conseguido o primeiro lugar.

“Eu esperava um pouco mais, achei que dava para brigar pela pole position, mas largando em terceiro sigo firme no objetivo de vencer”.

O piloto largou na primeira colocação em Interlagos na segunda e terceira etapas da Stock Car em 2020, disputadas em 22 e 23 de agosto. Ricardo Mauricio e Gaetano di Mauro formam a primeira fila da corrida de domingo.

O grid da Grande Decisão

1º 90 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze) – 1min40s916

2º 11 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min40s967

3º 30 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min41s059

4º 10 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min41s108

5º 33 Nelsinho Piquet (Texaco Full Time/Toyota Corolla) – 1min41s129

6º 29 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze) – 1min41s216

7º 85 Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) – 1min41s240

8º 28 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min41s267

9º 18 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min41s315

10º 111 Rubens Barrichello (Mobil Full Time/Toyota Corolla) – 1min41s363

11º 5 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min41s544

12º 70 Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min41s562

13º 80 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min41s601

14º 110 Felipe Lapenna (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) – 1min41s662

15º 44 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min41s722

16º 117 Matías Rossi (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min41s776

17º 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) – 1min41s846

18º 8 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min41s853

19º 51 Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min41s858

20º 43 Pedro Cardoso (R.Mattheis/Chevrolet Cruze) – 1min41s923

21º 0 Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min42s124

22º 12 Lucas Foresti (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze) – 1min42s393

23º 4 Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min42s530

24º 54 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze) – 1min44s217

Os 10 candidatos ao título

1º - Thiago Camilo - 238 pontos

2º - Daniel Serra - 237

3º - Ricardo Maurício - 231

4º - Ricardo Zonta - 226

5º - Gabriel Casagrande - 224*

6º - Rubens Barrichello - 224

7º - Cesar Ramos - 203

8º - Allam Khodair - 195

9º - Guilherme Salas - 190

10º - Diego Nunes - 185

11º - Nelsinho Piquet – 180

* Gabriel Casagrande não correrá a final após testar positivo para Covid-19

