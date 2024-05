Rafael Suzuki vive seu melhor momento na Stock Car Pro Series neste começo de temporada 2024 da principal categoria do automobilismo nacional. O primeiro vencedor de provas no ano chega na terceira posição do campeonato para a quarta etapa em um palco em que o histórico recente está a seu favor para seguir na disputa do título da Stock Car.

Em 2023 a categoria passou duas vezes pelo Autódromo Internacional Zilmar Beux de Cascavel e na primeira viagem ao oeste paranaense, o piloto voltou para São Paulo com um troféu na bagagem. Suzuki também venceu competindo pelo TCR South America na mesma pista na jornada que encerrou o certame sul-americano no último ano.

Com 178 pontos conquistados (ainda sem somar os pontos da corrida 1 do Velocitta, que teve o encerramento da etapa adiado por conta da chuva) Suzuki acredita que um novo bom desempenho da equipe TMG Racing pode o impulsionar para o topo da tabela de pontos em Cascavel.

A quarta etapa da Stock Car Pro Series tem previsto em cronograma um shakedown e dois treinos livres para a sexta-feira. No sábado o classificatório abre as atividades de pista e a corrida sprint, com os 12 primeiros do quali invertidos, encerra o dia. Já o domingo é dedicado para a corrida principal, com o grid formado a partir do resultado do classificatório da véspera. A categoria tem transmissão de Band, Sportv, Motorsport.Tv e da Motorsport.tv Brasil no YouTube do Motorsport.com e de suas mídias sociais próprias.

"Gosto da pista de Cascavel, tenho boas lembranças de pódios na Stock Car e vitória recente no TCR lá. Vai ser um fim de semana desafiador, entramos com lastro de sucesso por estar em 3º no campeonato, mas por outro lado vamos confiantes que teremos um bom carro lá, a TMG foi bem lá na penúltima etapa ano passado e estamos competitivos em todas as pistas. Estou confiante que a cada corrida estamos mais entrosados", relatou Suzuki.

