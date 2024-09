No paddock da Stock Car Pro Series, um assunto insiste em não sair das conversas de bastidores, 'pairando' desde o início do ano passado. Isso porque uma resina que melhora o desempenho dos pneus estaria sendo usada na categoria desde a chegada da Hankook à competição.

A ‘meleca’, como é chamada por aqueles que estão no campeonato, não é uma novidade no automobilismo brasileiro e nem mundial. A dificuldade de se constatar o seu uso é o principal obstáculo para aqueles que fiscalizam o esporte: na Stock Car não é diferente.

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) não possui dispositivos que possam detectar a presença do 'grude'. Após reclamações de algumas equipes, acusando rivais que se utilizam do artifício, a equipe Full Time cedeu seu aparelho, importado da Itália, que faz a detecção.

Mas, para efeitos de punição, a CBA não pode se valer do uso de um dispositivo que não a pertence. Desde a etapa de Goiânia, a máquina vem sendo testada pela Confederação, mas em caráter experimental, a fim de dominar todos os complexos comandos.

A promessa é que no retorno da categoria ao Brasil, na penúltima etapa do torneio de 2024, a CBA terá a sua própria máquina, podendo utilizar a tecnologia para fiscalizar os carros da categoria. Nas duas próximas rodadas, na Argentina (Buenos Aires) e Uruguai (El Pinar), uma outra versão poderá ser usada.

No final de semana do Velopark, os já antigos rumores se intensificaram, com duas equipes do grid -- a TMG e a Crown Racing -- sendo apontadas pelas concorrentes como as principais no suposto uso da ‘meleca’, o que fez com que os pneus utilizados em seus carros no treino de classificação fossem levados pela Hankook para o laboratório na sede da fabricante, na Coreia do Sul.

À reportagem, foi informado que os pneus de chuva, raramente utilizados, apresentavam a mesma forma, relevo e as mesmas características dos outros, exceto pelo cheiro. Para tentar sacramentar o assunto, eles foram selados pela CBA e estão aterrissando no laboratório sul-coreano, junto com outras amostras que não possuem o mesmo odor de outras equipes.

O que dizem os envolvidos

Thiago Meneghel, chefe da equipe TMG, se mostrou confiante no processo em que sua equipe foi colocado.

“Fomos informados pela Vicar (promotora da Stock Car) que os pneus foram pra Coreia, há mais ou menos 10 dias e até agora não tivemos nenhuma resposta disso, e estamos aguardando também", disse Thiago. "É lógico que a gente vem sendo acusado de uma série de coisas ao longo do ano, das mais estapafúrdias possíveis.”

“Chegaram a falar que a camiseta que contém aquela água gelada, que resfria o corpo do piloto, que a camiseta do Felipe Massa tinha um aditivo de combustível. Teve muita denúncia nesse sentido, de que a gente tinha adulteração técnica na parte elétrica dos carros, dos controles de motor, de injeção, de borboleta nos carros. Foram lá pra Audace [Tech] desmontados inteiros, para verificar isso não foi encontrado nada.”

“Então, tem uma série de boatos maldosos nesse sentido, que muitas vezes extrapolam o bom senso e são prejudiciais para a própria Stock Car, mas, na minha opinião isso denota até mais desespero de quem não sabe o que fazer, o que falar para os seus patrocinadores, ou justificar alguma eventual performance ruim.”

“Mas confiamos no trabalho que é feito pela CBA, os nossos carros já foram vistoriados mais de 30 vezes nesse ano, então vamos deixar a fábrica analisar o que ela tem que analisar e vamos ver o que ela responde para todo mundo.”

“Estamos preparando um material para falar desse assunto, depois que isso tudo for esclarecido”, prometeu.

O Motorsport.com apurou junto a fontes da CBA que, independentemente do resultado da análise [dos pneus], os oficiais na etapa do Velopark desconfiaram da performance de alguns carros. Alguns pneus foram retidos e analisados na pista. Embora não tenha sido uma análise com todos os recursos tecnológicos necessários, portanto extraoficial, o resultado mostrou que a suspeita tinha possibilidade de ser considerada factível.

Diante disso, a CBA decidiu mandar [os pneus] para o fabricante. Por ser uma suspeita, decidiu-se por não revelar oficialmente a quantidade e origem de pneus até o resultado final. A entidade aguarda o resultado da análise da Hankook para um comunicado em caráter oficial.

Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car, afirmou o seguinte através de nota à reportagem:

"Na última etapa, no Velopark, em um dos treinos tivemos 22 carros separados por menos de meio segundo, em um grid de 27 carros. É um índice incrível. A competitividade é o principal patrimônio esportivo da Stock Car e é também o que a fez ganhar fama internacional. Temos enorme preocupação em preservar esse atributo e por isso consideramos que a investigação feita pela CBA e a Hankook é mais uma forma de eliminar qualquer ruído que possa existir, uma vez que dados parecem indicar que alguns carros tiveram performances discrepantes em relação aos demais".

"Isso gerou questionamentos das outras equipes e, como sempre trabalhamos pela transparência e regidos por governança em tudo o que fazemos, solicitamos ao fabricante uma perícia minuciosa. É obviamente importante que todos no grid estejam respeitando o regulamento, que é o grande responsável pelo equilíbrio que faz da Stock Car uma das principais categorias do mundo".

