Stock Car: Ramos segue na liderança após etapa do Velocitta

Cesar Ramos deixa o Velocitta, onde a Stock Car disputou a sétima etapa da temporada 2020, com o principal objetivo atingido: manter a liderança. Depois de largar em segundo na Corrida 1, chegando em quarto, o piloto da Ipiranga chegou a 172 pontos e segue na ponta, com os mesmos 14 pontos de diferença para Ricardo Zonta.

Após a prova, César, que terminou em 14º na Corrida 2, comemorou o fato de seguir na liderança do campeonato.

“Cumprimos nosso objetivo. Conseguimos pontuar bem nas duas corridas do final de semana para termos uma certa vantagem na liderança”, disse o piloto.

“Eu podia ter folgado na liderança. Claro que o objetivo principal era me manter em primeiro no campeonato, mas quando a gente não aproveita uma oportunidade não pode ficar satisfeito".

O piloto da equipe de Andreas Mattheis saudou os bons resultados mesmo com o lastro de sucesso de 30kg, o mais alto do grid por ocupar a liderança. Para o piloto, diante das circunstâncias, conquistar um Top5 foi muito importante para sua busca pela taça.

“Sabíamos que a regularidade era nossa meta e deu certo. Muito feliz com o resultado final”, encerrou.

“Na Corrida 1, tentei chegar no Allam e vi que não conseguiria ultrapassá-lo, então preferi economizar o uso do botão de ultrapassagem e fazer uma boa combinação de pontos na segunda corrida”.

“Meu carro estava muito bom na segunda corrida. Mas toda vez que eu me aproximava do carro da frente para tentar uma ultrapassagem, ele acendia a luz de superaquecimento. Então eu tinha que dar uma distância para o carro pegar ar. Na saída do pit stop um carro mais lento saiu bem à minha frente e me prendeu. Uma pena, mas vamos para Curitiba muito confiantes”.

A Stock retoma a temporada 2020 no início de novembro, com etapa em Curitiba nos dias 07 e 08.

