Com duas corridas em Interlagos ao longo do final de semana, temos um novo líder na temporada 2020 da Stock Car. Depois da prova do sábado ter acabado com um empate triplo de Ricardo Zonta, César Ramos e Rubens Barrichello na ponta, a vitória na Corrida do Milhão deixou o piloto da Shell isolado na liderança.

Zonta tem agora 82 pontos, contra 78 de Ramos e 71 de Barrichello. Completando o Top 5, Ricardo Maurício tem 64 e Nelsinho Piquet, os mesmos 50 de ontem. O atual tricampeão da Stock, Daniel Serra, é apenas o nono colocado nesse momento, com 42 pontos.

Confira a tabela de classificação da Stock Car após a rodada dupla de Interlagos:

Posição Piloto Carro Pontos 1 Ricardo Zonta Corolla 82 2 César Ramos Corolla 78 3 Rubens Barrichello Corolla 71 4 Ricardo Maurício Cruze 64 5 Nelson Piquet Jr. Corolla 50 6 Allam Khodair Cruze 50 7 Thiago Camilo Corolla 46 8 Átila Abreu Cruze 44 9 Daniel Serra Cruze 42 10 Rafael Suzuki Corolla 41 11 Bruno Baptista Corolla 39 12 Cacá Bueno Cruze 37 13 Denis Navarro Cruze 35 14 Guilherme Salas Cruze 32 15 Galid Osman Cruze 31 16 Julio Campos Cruze 26 17 Lucas Foresti Cruze 23 18 Diego Nunes Cruze 20 19 Matias Rossi Corolla 19 20 Gaetano di Mauro Cruze 18 21 Gabriel Casagrande Cruze 17 22 Vitor Genz Cruze 11 23 Pedro Cardoso Cruze 10 24 Marcos Gomes Cruze 9 25 Vitor Baptista Cruze 8 26 Tuca Antoniazi Cruze 8 VÍDEO: Veja a verdade sobre o início da treta de Nelson Piquet e imprensa PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?