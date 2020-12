Stock Car: Thiago Camilo chega à decisão em Interlagos tranquilo

No próximo domingo, dia 13, Interlagos receberá a Grande Final da Stock Car, que promete ser dramática. Em uma corrida com pontuação dobrada, 11 pilotos têm chances matemáticas de levantar o título da principal categoria do automobilismo nacional.

Puxando a fila de candidatos ao título está Thiago Camilo. O piloto do Toyota #21 da Ipiranga Racing tem 238 pontos, e tem no seu vácuo os Chevrolet de Daniel Serra, com 237, e Ricardo Maurício, com 231.

Camilo precisa chegar à frente dos rivais da equipe Eurofarma para garantir seu primeiro título na Stock Car. Cesar Ramos, que estreou esse ano na Ipiranga Racing, liderou o campeonato na metade da temporada e chega à Grande Final em sétimo lugar, com 203 pontos, tem chances de título se chegar até a quarta posição, mas depende de uma combinação de insucessos dos adversários que estão à sua frente.

Desde que a Ipiranga Racing se juntou à equipe A. Mattheis, em 2017, Thiago Camilo chegou duas vezes à corrida final com chances reais de título, em 2017 e 2019. Nas duas, ficou com o vice-campeonato. Daniel Serra é o atual tricampeão consecutivo da Stock Car. Mas essa é a primeira das três vezes que Camilo chega à decisão na liderança.

“Esse é um ano diferente, além de um campeonato apertado pela pandemia, que começou no fim de agosto, tivemos pouquíssimo tempo para testar os novos carros”, disse Camilo. “A equipe Ipiranga fez um trabalho fantástico, saímos de um início difícil em Goiânia, fomos desenvolvendo o carro até nos tornarmos, sem dúvida, os mais rápidos com os Toyota, e conseguimos liderar o campeonato da metade da temporada para cá, incialmente com o Cesar e depois comigo.”

“Vou enfrentar grandes adversários, como já aconteceu em outras oportunidades, e em várias delas cheguei à frente. Ano passado mesmo venci a última corrida da temporada aqui em Interlagos, mas a pontuação não foi suficiente para levar o título. Esse ano só dependo de mim e estou muito tranquilo, porque tenho a certeza de que eu e a equipe trabalhamos duro e demos o melhor desde o primeiro minuto da temporada em busca do objetivo final. Chego à essa última corrida tranquilo, focado e determinado. Vamos para cima!”

Cesar Ramos chega à decisão mais pensando em ajudar a equipe que em ser campeão.

“Para mim, correr em uma equipe de ponta como a Ipiranga Racing era um sonho, agora realizado”, disse Cesinha. “Cheguei aqui para fazer uma parte da temporada (substituindo Bia Figueiredo, que estava grávida), acabei ficando. Fiz minhas primeiras poles, liderei o campeonato, aprendi muito num curto período de tempo e chego à final com chances de ser campeão, mas meu objetivo principal é trabalhar para que o título fique na Ipiranga Racing. Se a vitória vier para mim, vou batalhar por ela”.

Fatos sobre a Ipiranga Racing na Grande Decisão:

- 2020 é a 18ª temporada de Thiago Camilo na Stock Car.

- Nas 17 temporadas das quais participou, em 14 oportunidades o campeonato teve sua última corrida em Interlagos.

- Dessas 14 corridas, Thiago Camilo venceu cinco – 2004, sua primeira vitória na Stock Car, 2008, 2009, 2012 (Corrida do Milhão), e 2019;

- Camilo tem uma sexta vitória em Interlagos, na Corrida do Milhão de 2011, que foi a sétima etapa da temporada, em agosto;

- Desde 2012 a etapa final da Stock Car é disputada em uma corrida única com pontuação dobrada;

- Das oito finais com pontuação dobrada, apenas uma, a de 2014, não foi realizada em Interlagos, mas em Curitiba;

- Cesar Ramos fez as duas primeiras e únicas poles de sua carreira na Stock Car em agosto, justamente em Interlagos, onde a Stock Car realizou duas etapas;

- Das onze poles disputadas na temporada 2020, seis foram da Ipiranga Racing, as duas primeiras conquistadas por Cesar Ramos nas etapas 2 e 3, em Interlagos, e as quatro outras com Thiago Camilo em Londrina (4ª etapa), Cascavel (5ª etapa) e Curitiba (8ª e 9ª etapas);

- Thiago Camilo, além de líder, é o piloto com mais vitórias (3) e pole positions (4) na temporada 2020 da Stock Car.

