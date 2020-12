Às vésperas da final da Stock Car 2020, a demissão do engenheiro de Nelsinho Piquet na Full Time, por decisão da equipe, escancarou o desgaste entre time e piloto. O competidor é um dos 11 com chances matemáticas de conquistar o título desta temporada.

A saída de Luis Carlos Araujo Alves da escuderia chefiada por Maurício 'Mau Mau' Ferreira repercutiu no paddock da categoria máxima do automobilismo brasileiro, em Interlagos, e o Motorsport.com procurou Full Time e Piquet para explicar o polêmico caso.

Questionado sobre os motivos que levaram à dispensa do engenheiro de Piquet nos dias anteriores à decisão de um campeonato em que o piloto tem chances de título, o chefe da equipe ressaltou que a opção se deve exclusivamente a questões de mercado.

"Estamos em um remanejamento do planejamento de 2020 para 2021 e a gente 'descontinuou' o contrato do engenheiro que trabalhava com o Nelsinho", disse Maurício Ferreira. "Uma equipe ofereceu o dobro do dinheiro para ele e ele disse que vai para a equipe [em 2021], então eu já disse 'tchau'. É uma decisão da minha gestão. Ele foi contratado por outra equipe. Remanejamos internamente e teremos uma outra pessoa atendendo o Nelsinho: o Eduardo Bassani."

Procurado pelo Motorsport.com, Piquet lamentou a demissão, mas destacou que usará a adversidade como combustível para obter bons resultados para sua patrocinadora. "Farei o melhor para a Texaco, que está me apoiando e me trouxe para o Brasil. Essas dificuldades me deixam com mais vontade de vencer. Tem coisas fora do meu controle... Óbvio, queria estar trabalhando com meu engenheiro, com quem estou desenvolvendo, aprendendo e confiando."

"Se é assim que eu tenho de enfrentar a última corrida do campeonato em que eu tenho chances matemáticas de título, não adianta eu me aborrecer. Vou continuar dando meu melhor, fazendo todo o possível para entregar um recado para a Texaco, que tem me apoiado no Brasil nos últimos três anos", seguiu Nelsinho, sem citar o nome da Full Time, pela qual corre na Stock Car desde a temporada de 2018.

De todo modo, Mau Mau refuta um desprestígio a piloto e patrocinadora. O dirigente destacou o bom campeonato feito por Piquet neste ano, em que Nelsinho conquistou sua primeira vitória na categoria brasileira. "Ele está disputando o título matematicamente. Ele faz uma temporada em que, em sete finais de semana, subiu ao pódio em cinco, então está tudo positivo", afirmou o chefe da Full Time.

A final e o futuro

Sobre a final da Stock Car, Nelsinho se mostrou focado. "Decisões de campeonato são sempre difíceis. Já perdi várias e ganhei outras tantas. Semana passada eu venci uma (na Porsche Endurance) e seria muito legal vencer duas seguidas. Quero fazer o máximo, meu melhor. O que está no meu controle é minha performance no carro e minha dedicação, que não vai acabar independentemente das dificuldades que estão se apresentando", completou Piquet.

Ferreira ecoou o discurso de concentração de seu piloto, mas não escondeu o atrito com o campeão mundial da Fórmula E: "Estamos terminando o terceiro ano de contrato e não sabemos o que faremos. Só que é claro que [a relação] está extremamente desgastada. Vamos definir a partir de segunda-feira, porque agora temos a final da temporada. Tudo indica que o Nelsinho não segue com a gente, mas eu não tive essa conversa oficial com ele."

Questões comerciais

O Motorsport.com também apurou que parte do desgaste entre piloto e equipe se deve a questões comerciais: em 2020, Nelsinho teria vencimentos menores em do que em anos anteriores, enquanto a Full Time não teria arrecadado por meio do carro do piloto.

Os próximos capítulos você confere na final da Stock Car, realizada neste fim de semana em Interlagos. Além de Piquet, a Full Time tem Rubens Barrichello como candidato ao título. O Motorsport.com faz a cobertura completa e a tabela de classificação você confere abaixo:

1º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 238 pontos

2º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 237

3º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze) - 231

4º - Ricardo Zonta (Shell RCM/Toyota Corolla) - 226

5º - Gabriel Casagrande (R.Mattheis/Chevrolet Cruze) - 224

6º - Rubens Barrichello (Full Time/Toyota Corolla) - 224

7º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla) - 203

8º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - 195

9º - Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 190

10º - Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze) - 185

11º - Nelson Piquet Jr. (Full Time/Toyota Corolla) - 180

12º - Julio Campos (Crown Lubrax/Chevrolet Cruze) - 161

13º - Rafael Suzuki (Full Time/Toyota Corolla) - 152

14º - Bruno Baptista (RCM/Toyota Corolla) - 151

15º - Átila Abreu (Shell Crown/Chevrolet Cruze) - 142

16º - Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 134

17º - Matías Rossi (Full Time/Toyota Corolla) - 121

18º - Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze) - 113

19º - Lucas Foresti (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) - 87

20º - Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) - 84

21º - Gaetano di Mauro (Shell KTF/Chevrolet Cruze) - 80

22º - Galid Osman (Shell Crown/Chevrolet Cruze) - 77

23º - Pedro Cardoso (R.Mattheis/Chevrolet Cruze) - 76

24º - Tuca Antoniazi (Hot Car/Chevrolet Cruze) - 44

25º - Felipe Lapenna (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) - 14

26º - Vitor Genz (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 11

27º - Vitor Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze) - 8

