Com o fim da temporada se aproximando começam as especulações para o próximo ano. E é um torno disso que vamos conversar na coluna de hoje. Há algumas semanas foi anunciado o retorno da corrida de convidados para Stock Car. Resolvi abordar esse tema e mostrar para vocês como ele pode ser tratado de diferentes maneiras para cada uma das equipes.

Carlos Col, promotor da Stock Car, divulgou recentemente que a abertura da próxima temporada da principal categoria do automobilismo brasileiro terá a volta da corrida de convidados. Essa é uma prova promocional, que teve inicio em 2014 e desde então tem sido o melhor esquenta que a Stock Car conseguiu nos últimos anos. Afirmo isso, pois se trata da primeira etapa do ano, sem nenhuma definição de título e que as equipes e pilotos podem trabalhar os pontos em duas vertentes: performance ou promoção.

Nós da Shell já trabalhamos visando os dois objetivos e posso afirmar que colhemos ótimos frutos disso. Trouxemos pilotos de performance, como por exemplo o Laurens Vanthoor e o Mark Winterbottom e em outras ocasiões, visamos o lado promocional, convidamos pilotos como Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis, além de ser um grande personagem no mundo do automobilismo.

A notícia é vista por nós como muito positiva, haja vista que é importante ocupar um bom espaço na mídia no início de temporada. Dessa forma os veículos terão conteúdos relevantes para falar sobre a categoria e sobre o ano que se inicia.

Nós da Shell esperamos que o regulamento seja um pouco mais amplo para essa disputa. Pois assim, independente dos interesses da categoria, poderemos implementar os nossos interesses estratégicos. Toco nesse ponto, pois é uma prova que necessita de regras especificas criadas pelo promotor da Stock Car.

Todos sabem que nós temos uma Academia de Pilotos aqui no Brasil e gostaríamos muito de utilizar como ferramenta de trabalho os nossos próprios pilotos que estão sendo desenvolvidos em outras categorias. Seria muito bom proporcionar a eles esse primeiro contato com um carro de Stock Car. Acredito que isso poderia servir de comparativo com pilotos mais experientes e poderia até criar uma uniformidade no nosso modo de trabalho. Seria uma unidade de equipe onde os pilotos que estão em desenvolvimento poderiam contribuir e aprender com os competidores que já estão na categoria.

Ainda estamos aguardando a definição desse regulamento, mas já quero deixar esse “spoiler” de como a marca Shell, maior patrocinadora do esporte a motor brasileiro, gostaria de ter e usar a corrida de convidados da Stock Car em 2020.

Galeria Lista Corrida de duplas Stock Car - Shell 1 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Jacques Villeneuve 2 / 7 Foto de: Duda Bairros Jacques Villeneuve 3 / 7 Foto de: Duda Bairros Corrida de duplas Stock Car - Shell 4 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Corrida de duplas Stock Car - Shell 5 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Corrida de duplas Stock Car - Shell 6 / 7 Foto de: Jose Mario Dias Corrida de duplas Stock Car - Shell 7 / 7 Foto de: Jose Mario Dias

