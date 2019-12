A Stock Car teve um visitante ilustre durante a final do campeonato de 2019 no último fim de semana, em Interlagos. Amigo de Gaetano di Mauro, o kartista italiano Alessandro Giardelli acompanhou as últimas atividades da temporada direto dos boxes da equipe Full Time.

Uma das promessas da Itália para o futuro do automobilismo, o jovem de 17 anos fez companhia a di Mauro, que disputou sua última prova pela equipe de Maurício Ferreira. No ano que vem, em sua segunda temporada na Stock, o piloto da Shell vai para a Vogel.

Gaetano di Mauro e Alessandro Giardelli Photo by: Luis França

O Motorsport.com conversou com Giardelli, que se mostrou empolgado com a categoria e com o Brasil: "A Stock tem uma bela estrutura, bastante organizada, com belos carros e boas pistas. Tudo é muito legal e o campeonato é bem interessante".

"Gaetano já andou comigo na Itália e ficou na minha casa. E sobre o Brasil, acho que tem belas mulheres. Tudo é belo, gosto muito. E a comida também é boa. Assim como se come bem na Itália, se come bem aqui", elogiou o piloto italiano.

Para fechar a passagem pelo Brasil com chave de ouro, Giardelli também vai disputar as 500 Milhas de Kart, neste sábado. "Vou correr na mesma equipe que o [Nelsinho] Piquet", disse o animado piloto.

O italiano foi questionado sobre se teve a oportunidade de falar com Piquet e Rubens Barrichello, companheiros de di Mauro na Full Time. "Sim, tive a oportunidade de conversar com eles, porque estão no mesmo box que Gaetano", respondeu.

Alessandro Giardelli

Giardelli também aproveitou para elogiar o kartódromo da Granja Viana, que sedia as 500 Milhas em Cotia, na Grande São Paulo. "É uma bela pista. Já andei lá antes de kart e é bem divertida", relatou.

O Motorsport.com também questionou o piloto sobre a possibilidade de uma vinda para o Mundial de Kart de 2020, disputado no interior de São Paulo, em Birigui: "Ainda não sei se estarei presente, porque talvez eu vá testar carros de turismo", ponderou.

"Mas, se eu tiver a oportunidade, virei com certeza. Já falei com Gaetano e estou praticando de kart na Europa para estar preparado caso venha para o campeonato no Brasil", disse Giardelli, que também falou sobre sua experiência com monopostos.

"Fiz testes na Fórmula 4 e na F-Renault, mas minha principal trajetória se construiu no Mundial de Kart com a Tony Kart. E eu também gostaria muito de andar com carros de turismo. Quem sabe no futuro", afirmou. E quem sabe em uma Corrida de Duplas da Stock Car com di Mauro?

Temporada histórica

O ano de 2019 foi histórico para a Stock Car, já que a categoria completou quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

