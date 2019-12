Por F1, Pietro Fittipaldi correrá Super Fórmula Japonesa em 2020

Piloto de testes da Haas na F1, Pietro Fittipaldi anunciou nesta semana que estará no grid da Super Fórmula Japonesa em 2020. O brasileiro vai competir pela equipe BMax-Motopark e o campeonato começa em abril no circuito de Suzuka. Antes disso, o piloto fará uma preparação com participações também na F3 Asia, que começa neste final de semana em Sepang, na Malásia.

“Estou muito feliz de ter assinado com a BMax-Motopark na Super Fórmula, uma das categorias mais rápidas do mundo. É um campeonato muito competitivo, então preciso me manter bem ativo nesses próximos meses e tenho certeza de que conseguiremos fazer uma boa temporada 2020”, diz Pietro, que foi campeão da World Series em 2017.

Fittipaldi vem de uma semana de bastante trabalho com a Haas na F1. O brasileiro testou o carro em Abu Dhabi na última quarta-feira (4) e completou 135 voltas na pista de Yas Marina, percorrendo aproximadamente 750 km, ou seja, duas corridas e meia. Além de fazer testes em Abu Dhabi, Barcelona e Bahrein durante o ano, Pietro disputou a temporada completa da DTM em 2019.

Ryuji Kumita, chefe de equipe da B-Max, declarou estar feliz com a chegada do brasileiro e espera alcançar bons resultados com Fittipaldi no campeonato de 2020

“Estou muito empolgado por dar as boas-vindas ao piloto de testes da Haas. O Pietro Fittipaldi está entrando para o nosso time e estamos com uma boa expectativa para vermos o trabalho dele na temporada 2020. Nós acreditamos que o Pietro vai conseguir grandes resultados neste ano na Super Fórmula. A equipe BMax, com apoio da Motopark, dará todo o suporte necessário para que ele consiga tudo o que ele precise e assim possa conseguir resultados muito bons”.

Já o chefe da Motorpark, Timo Rumpfkeil, destacou o progresso do neto de Emerson Fittipaldi ao longo das últimas temporadas e disse que também espera que a parceria resulte em conquistas.

“Eu estou muito feliz por receber o Pietro na nossa equipe da Super Fórmula. Eu tenho acompanhado os resultados dele por muitos anos e a avaliação que tenho é muito positiva dele. Portanto, tenho certeza de que Pietro será um forte candidato na temporada 2020 da Super Fórmula. Para nós, como equipe, é nossa segunda temporada na categoria e agora podemos conquistar resultados muitos bons. Foi ótimo termos também a confirmação antecipada da chegada do Pietro. Agora temos um tempo maior para nos prepararmos para a temporada 2020 da melhor maneira possível”.

John O'Hara, chefe de equipe da Pinnacle Motorsport (F3 Asiática), está ansioso por contar com a experiência do brasileiro, que já competiu em categorias de ponta e que levará sua expertise para a categoria.

“Nós estamos muito felizes por termos a chegada do Pietro Fittipaldi e do Jack Doohan (companheiro de equipe) para fazerem parte da Pinnacle Motorsport nessa próxima temporada. Jack fez um campeonato forte em 2019 e nós acreditamos que ele lutará lá na frente ao lado do Pietro pelas primeiras posições. É um prazer dar as boas-vindas aos dois pilotos, esperamos conseguir vários pódios e lutaremos pela vitória no início da temporada neste final de semana em Sepang”.

O final de semana de corridas de Pietro em Sepang na F3 começa com a primeira corrida na manhã desta sexta-feira (13). A prova 1 será às 6h45 da manhã, enquanto a corrida 2 será às 23h45 no sábado (14) e a prova 3 está programada para o domingo (15) às 2h20 da manhã (horários de Brasília).

Veja Pietro guiando a Haas nos testes da Fórmula 1 ao longo de 2019:

Galeria Lista Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 1 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 2 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 3 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 4 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 5 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 6 / 21 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 7 / 21 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 8 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 9 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 10 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, test and development driver, Haas F1 11 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 12 / 21 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 13 / 21 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 leads Nico Hulkenberg, Renault R.S. 19 14 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 15 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 16 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 17 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 18 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 19 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team VF-19 20 / 21 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-19 21 / 21 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

