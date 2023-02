Igor Fraga garante vaga para temporada 2023 da SUPER GT do Japão

Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Igor Fraga conseguiu um lugar na categoria GT300 da SUPER GT com a recém-formada equipe Anest Iwata Racing with Arnage em um Lexus RC F GT3.

Fraga dividirá o Lexus #50 com Yuga Furutani, além do campeão japonês da Fórmula Regional e piloto júnior da Toyota, Miki Koyama, como terceiro piloto.

A Arnage passa a usar máquinas Lexus GT3 depois de vender seu carro Toyota 86 Mother Chassis anterior para a Team Mach. Será o terceiro modelo diferente que a equipe usa em três temporadas.

Além de ganhar o apoio da Anest Iwata, uma empresa de manufatura pesada com sede em Yokohama, o esquadrão também firmou um acordo com a Polyphony Digital, os criadores da série de games Gran Turismo.

Fraga fará sua estreia na SUPER GT, tendo se mudado para o Japão no ano passado em uma tentativa de revitalizar sua carreira no mundo real.

Ele testou as máquinas da Super Fórmula e da Super Fórmula Lights no final do ano passado e estava buscando ativamente uma vaga na última categoria com a B-Max Racing.

Além de Fraga, a GT300 também conta com o brasileiro JP de Oliveira. Confira quem já está confirmado:

FIA GT3

#4 Goodsmile Racing Mercedes-AMG GT3 (Nobuteru Taniguchi/Tatsuya Kataoka)

#7 Team Studie BMW M4 GT3 (Seiji Ara/Bruno Spengler/Masataka Yanagida)

#10 Gainer Nissan GT-R NISMO GT3 (Hironobu Yasuda/Riki Okusa)

#11 Gainer Nissan GT-R NISMO GT3 (Ryuichiro Tomita/Keishi Ishikawa/Y. Shiotsu)

#18 Team UpGarage Honda NSX GT3 (Takashi Kobayashi/Shun Koide)

#50 Anest Iwata Racing Lexus RC F GT3 (Igor Fraga/Yuga Furutani/Miki Koyama)

#56 Kondo Racing Nissan GT-R NISMO GT3 (Joao Paulo de Oliveira/TBA)

#65 LEON Racing Mercedes-AMG GT3 (Naoya Gamou/Takuro Shinohara)

#96 K-tunes Racing Lexus RC F GT3 (Morio Nitta/Shinichi Takagi)

GTA-GT300, Mother Chassis

#5 Team Mach Toyota 86 MC (Yusuke Tomibayashi/Takamitsu Matsui)

#25 Tsuchiya Engineering Toyota GR Supra GT (Togo Suganami/Seita Nonaka)

#30 apr Toyota GR86 GT (Hiroaki Nagai/Manabu Orido/Y. Kamimura/R. Ogawa)

#31 apr Lexus LC500h GT (Koki Saga/Kazuto Kotaka/Yuki Nemoto)

#52 Saitama Toyopet GB Toyota GR Supra GT (Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai)

#61 R&D Sport Subaru BRZ GT300 (Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi)

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: