O brasileiro Igor Fraga teve a oportunidade de experimentar as máquinas da Super Fórmula pela primeira vez no teste de dois dias para estreantes durante a pós-temporada com a Impul.

A situação surgiu quando um dos pilotos regulares da equipe Toyota, Ryo Hirakawa, precisou sair mais cedo para viajar até a Itália para a cerimônia da FIA. Ele terminou em 14º no primeiro dia e em 17º no segundo dia de testes de maneira geral, em ambas as ocasiões, foi o terceiro mais rápido entre os estreantes.

Fraga terminou em terceiro lugar geral na Fórmula Regional Europa em 2019 e venceu a Toyota Racing Series em 2020, mas tornou-se igualmente conhecido por suas façanhas no esports no Gran Turismo World Series e foi nomeado o 'e-Motorsport embaixador' da Super Fórmula no início deste ano.

Mas o piloto brasileiro, que nasceu no Japão e é fluente em japonês, agora busca retomar sua carreira atual no automobilismo após duas temporadas passadas, principalmente, nos bastidores em meio à pandemia do COVID-19.

“Tem sido um desafio, é claro, ficar sem carros por dois anos”, disse Fraga ao Motorsport.com. “Eu pilotei um dia e meio em Okayama na Super Fórmula Lights no mês passado e depois imediatamente na Super Fórmula.

"Tenho me preparado o máximo que posso, mas não sinto essa quantidade de força G, e depois pular em um dos carros mais rápidos do mundo, é bastante desafiador. Acho que estou conseguindo muito bem até agora, lentamente ficando no ritmo."

A temporada mais recente de Fraga nas corridas de carros do mundo real ocorreu em 2020, quando ele competiu pela equipe Charouz na Fórmula 3 da FIA, mas conseguiu apenas um ponto e foi dispensado pela equipe júnior da Red Bull após uma temporada.

Ele então não conseguiu encontrar uma vaga em 2021 e também foi forçado a passar a temporada de 2022 afastado.

“Basicamente por causa do COVID, muitas coisas aconteceram”, explicou Fraga. “Não pude correr em 2021 e o problema é que, quando você sai da Europa, é muito difícil voltar. Há uma longa fila de pilotos e há pressa para conseguir os melhores lugares.

"Achamos que era melhor vir ao Japão e tentar uma nova oportunidade, mas então as fronteiras do país também estavam fechadas e eu não conseguia entrar. Portanto, muitas coisas simplesmente não se juntaram. Mas [correr no] mundo real tem sido meu sonho desde que eu era criança. É ótimo estar de volta ao carro real e espero poder provar meu valor aqui novamente."

Fraga também participou do primeiro dia de testes da Super Fórmula Lights em Suzuka, pela equipe B-Max Racing, terminando em sexto lugar geral, time com o qual também participou do teste de Okayama do mês passado.

O piloto de 24 anos esclareceu que garantir uma vaga para fazer uma temporada completa na B-Max é sua principal meta para 2023.

"É o que estamos tentando fazer, mas ainda é um pouco difícil", disse ele. "Ainda não confirmei nada para o próximo ano, mas estamos trabalhando muito para fazer uma temporada completa."

