O ano de 2021 promete ser agitado na América do Sul. Será o ano de estreia do TCR South America, categoria com mais de 30 campeonatos espalhados pelo mundo e quase 20 marcas que competirão tanto em solo brasileiro, mas também na Argentina, Uruguai e Chile.

A novidade já chamou a atenção de equipes e pilotos, como Sergio Jimenez, Ricardo Zonta e Beto Monteiro e montadoras como Hyundai e Toyota, que fabrica um modelo Corolla adequado às regras da competição.

Quem também quer fazer parte do campeonato sul-americano, com vasta experiência nas pistas brasileiras e argentinas, é Cacá Bueno.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com no Velocitta, durante etapa da Porsche Cup Brasil, ele explicou a importância de se ter uma integração maior com o restante do continente.

“A ideia é sensacional”, disse Cacá. “Vivemos em um mundo muito diferente do que há 20 anos e essa ideia já era assim quando tínhamos o campeonato sul-americano de Super Turismo.”

“Há tempos que sinto falta disso, de uma interação maior (com o continente), as distâncias estão menores, as informações chegam mais rápidas, então faz todo sentido que tenhamos um campeonato sul-americano. Então, o TCR com carros mais parecidos com os de rua, mais alinhado com o que estão vendendo no momento, tem todo uma razão para existir.”

Com intenções de não ficar atrás somente do volante, Cacá mostrou que quer ter um envolvimento maior, mas pede que alguns passos já sejam dados pelos comandantes da categoria.

“Mas é lógico que ainda falta muita coisa. A ideia é genial, eu quero fazer parte, mas ainda tem muitos detalhes a serem acertados.”

“Acho que precisamos ter um calendário para o ano que vem confirmado, nem que seja um de intenção, nem que seja o começo do campeonato afetado pela pandemia, programado mais para frente, para que realmente exista uma vacina e que o mundo esteja em uma situação melhor. Precisamos saber o nível de transmissão (de TV), os acertos de mídia no Brasil e Argentina, por quais televisões, por quais meios serão transmitidas, com quais campeonatos vamos correr juntos, precisamos de mais informações para dar aquele passo de montar uma estrutura e uma equipe.”

“Como disse, eu quero fazer parte, mas não quero fazer parte simplesmente correndo, quero montar uma estrutura junto com meu time de Stock Car, mas para dar esse passo de investimento, precisamos de mais alguns detalhes definidos.”

Cacá também admitiu que conversa com duas montadoras para dar andamento ao seu projeto, apesar de ter uma ligação com a Chevrolet, que por enquanto está fora do campeonato sul-americano.

“Venho conversando com duas montadoras, tenho uma relação com a Chevrolet na Stock Car, mas ela não está presente no regulamento do TCR no campeonato do ano que vem. Eu vi que a Toyota está desenvolvendo um carro para isso, então seria uma outra montadora.”

“Está tudo ainda ‘semi-oficial’, as conversas não são para ser um piloto de fábrica, mas para um apoio com uma estrutura particular, essa é a minha ideia.”

E voltou a cobrar alguns passos à frente, mas deixou claro que confia em quem está no comando: “Chegou a hora, todo mundo tem que decidir até o final do mês que vem, efetuar a compra dos carros, trazê-los da Europa para a América do Sul, isso leva um tempo, tem todo um processo, e para isso, como falei, precisamos de algumas definições do campeonato.”

“A ideia é genial, no papel é maravilhosa, ela precisa ser posta mais em prática. Sei que estão trabalhando muito seriamente, são muitas pessoas sérias envolvidas, tenho plena confiança de que dará certo, mas os timings ainda precisam caminhar nos próximos 40 ou 60 dias”, completou.

Cacá Bueno Photo by: Bruno Terena

Fla-Flu: Tricolor, Cacá Bueno brinca com torcida de Galvão pelo Flamengo

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?