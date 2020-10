Marcio Basso é o primeiro piloto brasileiro a testar carro para TCR South America

Marcio Basso, piloto paulista de 47 anos de idade, é o primeiro brasileiro a testar um carro homologado para participar da temporada de estreia do TCR South America, com início programado para abril de 2021.

Ele participa de dois dias de testes com o Audi RS 3 LMS preparado pela equipe MC Tubarão. Na quarta-feira, acelerou no Velopark. Na quinta, o palco é o tradicionalíssimo circuito de Tarumã.

Depois de três temporadas competindo na Europa, Basso retorna às pistas brasileiras credenciado por expressivos resultados em campeonatos de Gran Turismo. Foi vice-campeão do International GT Open classe GTAm pilotando uma Mercedes AMG GT3 em 2017, terceiro no campeonato de 2018 no comando de uma BMW M6 GT3 e no ano passado venceu na Hungria pelo campeonato da GT Cup com Mercedes na categoria GT4.

Em sua trajetória nas pistas, o piloto de Ribeirão Preto já andou em carros de tração dianteira -como são os carros do TCR em todo o mundo. Em 2017, em paralelo à atividade de GT na Europa, conquistou pódios na Copa Petrobras de Marcas pilotando um Chevrolet Cruze.

A equipe gaúcha MC Tubarão é uma das mais tradicionais escuderias do Campeonato Brasilero de Endurance - já venceu corrida em 2020 inclusive. Em 2021 vai alinhar dois Audi RS 3 LMS no TCR South America -o companheiro de Basso na equipe será anunciado posteriormente.

O interesse do piloto no TCR não vem de hoje. Em 2017, ele testou um carro homologado para o Campeonato Italiano na Europa e foi um dos primeiros a demonstrar interesse em entrar no grid do Sul-Americano tão logo o novo TCR South America foi anunciado.

Agora é o primeiro brasileiro a testar seu carro para a temporada 2021.

“Estou muito feliz em fazer parte desse grid pioneiro do TCR South America. O conceito do campeonato é incrível e será um prazer competir nas principais pistas do continente, contra talentos latino-americanos. Depois de alguns anos correndo na Europa, volto muito motivado. O Audi RS 3 LMS é um carro poderoso e sei que vai me proporcionar muita alegria. Na quarta-feira fizemos tempos impressionantes no Velopark, mais rápido que eu e a equipe esperávamos. A temporada promete e fico muito orgulhoso em ser o primeiro brasileiro a experimentar o carro com o qual vai competir em 2021’, disse Marcio.

“Conheço o Marcio Basso desde seus anos na Copa Petrobras de Marcas. Ele sempre se mostrou um apaixonado pelo automobilismo, correndo em diversos tipos de carro no Brasil e no exterior. Quando acompanhei seu teste com TCR na Itália em 2017, notei que seria um nome certo se um dia o campeonato chegasse às pistas brasileiras. Felizmente chegou e felizmente ele estará conosco na temporada inaugural. A equipe MC Tubarão é muito competente e já provou seu valor em outras categorias. Sei que o Audi RS 3 LMS será bem preparado por eles”, comentou Mauricio Slaviero, organizador do TCR South America no Brasil.

Ficha técnica do carro

Modelo: Audi RS 3 LMS

Motor: Turbo, com 4 cilindros

Potência: 350 HP

Câmbio: Sequencial de 6 marchas e acionamento por paddle shift

Velocidade máxima: 265 km/h

Dimensões: 4589mm de comprimento por 1950mm de largura

Peso mínimo: 1.515 kg (excluindo o piloto)

