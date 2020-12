TCR South America anuncia provas longas em dupla e divisão Trophy

A primeira temporada do TCR South America, a ser disputada em 2021, terá duas etapas de longa duração, uma no Brasil e uma na Argentina, com os pilotos acelerando em duplas. Ao todo, o campeonato, terá oito etapas. Além das duas mais longas, as outra seis terão rodadas duplas com distâncias mais curtas e apenas um piloto por carro.

Nos dois eventos com provas longas na temporada de estreia do TCR South America, os competidores regulares poderão convidar outros pilotos para a composição das parcerias.

Outra novidade anunciada pela organização da categoria é a divisão Trophy, para pilotos iniciantes e que não têm o automobilismo como sua principal atividade profissional.

Haverá também premiação para o “Rookie of the Year”, em linha com o que acontece nos principais eventos de esporte a motor. Como no primeiro ano da categoria, todos serão estreantes, estarão elegíveis para a premiação apenas competidores de até 25 anos de idade que não tenham disputado antes categorias de turismo, ou seja, que só tenham corrido em carros de fórmula ou kart.

Ainda neste mês, o TCR South America vai anunciar o calendário de oito etapas, a serem realizadas no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Por enquanto, Honda, Hyundai e Audi já estão confirmadas na competição.

Principal competição de carros de turismo do planeta, o TCR tem 36 campeonatos homologados em todo o mundo, todos com o mesmo regulamento técnico e desportivo. Mais de 900 carros competem no TCR ao redor do planeta.

