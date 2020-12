No próximo domingo, a temporada 2020 da Fórmula 1 chega ao final. A última corrida do ano será disputada no GP de Abu Dhabi e promete emoções, já que ainda há disputas importantes neste fim de campeonato da F1.

A categoria máxima do automobilismo terá a definição de seu campeonato de construtores e também consagrará o vice-campeão deste ano, além do desfecho de uma das brigas mais interessantes de 2020: a disputa pelo quarto lugar, o posto de 'melhor do resto'.

Com o britânico Lewis Hamilton já consagrado heptacampeão e seu companheiro finlandês Valtteri Bottas perto do vice, Max Verstappen tentará 'se meter' entre as Mercedes. Além disso, um dos focos está atrás do holandês da Red Bull, com a disputa pela quarta posição.

A briga entre o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, será mais um dos atrativos da prova deste fim de semana em Yas Marina. Veja o que está em jogo no GP de Abu Dhabi com o Motorsport.com.

*Os horários das atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Vice-campeonato da F1 2020

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, bumps elbows with Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Apesar de vir de dois oitavos lugares nos GPs de Bahrein e Sakhir, Bottas segue com vantagem razoável na segunda posição do campeonato: o piloto soma 205 pontos, contra 189 de Verstappen. Entretanto, a fase do finlandês é ruim e o holandês pode se aproveitar.

Posto de 'melhor do resto'

Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Imediatamente atrás da dupla, aparece o vencedor de Sakhir, Pérez. O mexicano tem 125 pontos e busca deixar seu time atual em alta a fim de persuadir a Red Bull contratá-lo para 2021. Entretanto, Ricciardo soma 112 unidades e ainda pode ultrapassar o concorrente.

Pódio de construtores

Lance Stroll, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A briga entre Racing Point e Renault não se resume a Pérez e Ricciardo, já que as equipes disputam o top-3 do campeonato de construtores com a McLaren. O time rosa tem 194 pontos, contra 184 da escuderia britânica e 172 da fabricante francesa.

Carreira de Alex Albon

Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O tailandês da Red Bull sofreu forte pressão ao longo do ano por não acompanhar Verstappen. A equipe postergou o prazo para tomar uma decisão sobre Albon, mas ele terá sua última chance em Abu Dhabi. Pode perder a vaga para Pérez ou para o alemão Nico Hulkenberg.

Futuro de Pietro Fittipaldi

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Test and Reserve Driver Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Reserva da Haas, o brasileiro fará sua segunda prova na F1, após estrear em Sakhir. De todo modo, já sabe que a equipe terá o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin como titulares. Fittipaldi, porém, pode colher frutos se destacar. Seja para ficar como reserva ou não.

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos! Abaixo você vê os horários da etapa de Abu Dhabi:

