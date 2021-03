TCR South America atualiza seu calendário para a temporada 2021

Considerando os novos acordos de transmissão por TV da temporada 2021 do TCR South America, houve necessidade de modificar o calendário de 8 etapas. ESPN e FOX Sports televisarão corridas ao vivo para o Brasil, enquanto Carburando fará o mesmo para a Argentina, por meio de TyC Sports.

Também estão confirmadas as datas dos eventos de endurance da temporada inaugural. Serão na terceira etapa, em Curitiba, e na sexta etapa, na Argentina. O campeonato terá sua abertura dia 23/05 em Goiânia junto com a Copa Truck.

Calendário 2021 – TCR South America*:

1. Brasil – Goiânia – 22 e 23 de maio

2. Brasil – Velopark – 12 e 13 de junho

3. Brasil – Curitiba – 24 e 25 de julho (Endurance - 2 pilotos)

4. Uruguai – Rivera – 28 e 29 de agosto

5. Argentina – 11 e 12 de setembro

6. Argentina – 02 e 03 de outubro (Endurance - 2 pilotos)

7. Argentina – 13 e 14 de novembro

8. Chile/Argentina – Data e local a serem confirmados



*Sujeito a alterações em decorrência da situação do Covid-19 na região e as transmissões da categoria.

