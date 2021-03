Após o término da novela entre Lewis Hamilton e Mercedes pela renovação do piloto com a equipe de Fórmula 1, na qual o britânico fica pelo menos até o fim de 2021, o analista Martin Brundle insinuou que o heptacampeão pode estar chateado com seu contrato com o time.

“Fizemos algumas filmagens com ele recentemente. Ele foi muito generoso, mas um pouco mal-humorado, na verdade, achei de modo geral. É interessante que seu braço direito, Marc Hynes, não esteja mais trabalhando com ele", afirmou Brundle.

"Senti que ele possivelmente não estava muito feliz com a forma como as negociações aconteceram com a Mercedes", ponderou o ex-piloto britânico da F1 em um vídeo da emissora Sky Sports.

As palavras de Brundle vêm depois da demora na renovação entre Hamilton e Mercedes. As negociações se arrastaram por meses e levantaram dúvidas sobre a permanência do piloto na F1, mas as partes acabaram chegando a um acordo.

