Primeiro piloto confirmado no grid inaugural do TCR South America e primeiro pole-position da história da categoria, o brasiliense Raphael Reis escalou um companheiro de renome para a primeira corrida de longa duração do novo campeonato sul-americano. O paraibano Valdeno Brito vai compartilhar com Reis a pilotagem do Honda Civic #77 preparado pela equipe W2 Pro GP.

Reis e Valdeno formam uma dupla vitoriosa e experiente, o paraibano tem no currículo 16 temporadas na Stock Car, subindo 32 vezes no pódio. Além disso, o paraibano já participou de provas internacionais em carros de turismo, conquistando quatro pódios com a equipe brasileira no Blancpain GT Series.

Raphael Reis também um currículo extenso, campeão da Stock Light em 2018 e atual vice-campeão do certame, foi o primeiro pole position da história do TCR South America e subiu ao pódio em Interlagos, com o segundo lugar na primeira prova. Além disso, o brasiliense já venceu em categorias como a Porsche Endurance Series.

Valdeno Brito Photo by: Duda Bairros

A dupla tem bom retrospecto em Curitiba, Rapha já subiu ao pódio na capital paranaense em provas da Stock Light e Brito já conquistou dois triunfos na Stock Car, justamente nesta pista.

A corrida deste domingo tem previsão de 40 voltas ou uma hora de duração e o tempo mínimo de cada piloto no carro é 20 minutos. O quali acontece no sábado, com os dois pilotos registrando voltas rápidas – o grid é apurado pela soma das marcas do titular e do convidado. Os canais Fox Sports e ESPN têm os direitos de transmissão do TCR South America no Brasil.

A etapa de endurance é válida para o campeonato regular, conferindo 50 pontos ao carro vencedor.

“Estou muito animado para essa etapa de endurance, ainda mais com um parceiro tão experiente e rápido como o Valdeno Brito. Eu acho que formamos uma dupla forte para a disputa da corrida. Sei que tem outras boas duplas e ainda temos o desafio de andar mais pesado por conta do peso que eu carrego por ter sido pole. Mas estou confiante e muito feliz”, disse Reis.

“Estou muito feliz em participar desta prova do TCR South America em dupla com um piloto tão rápido como é o Raphael Reis. Gostaria de agradecer ele o a equipe W2 Pro GP pelo convite. Espero que a gente consiga tirar o máximo do carro e conseguir um bom resultado para a equipe”, comentou Valdeno.