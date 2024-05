Alpine revela protótipo de combustão a hidrogênio Alpenglow Hy4

A Alpine revelou um protótipo de combustão a hidrogênio, de nome Alpenglow Hy4, que fará sua estreia neste fim de semana, na etapa de Spa-Francorchamps do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Baseado em um carro-conceito apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Paris de 2022, o Alpenglow Hy4 de 340 cv é movido por um motor de combustão interna de quatro cilindros em linha de 2,0 litros turboalimentado e alimentado por hidrogênio.

Atualmente, o hidrogênio é armazenado na forma de gás em três tanques, mas a Alpine planeja mudar para o armazenamento líquido que, segundo ela, pode ser mais bem integrado ao carro e melhorar as velocidades de reabastecimento.

As demonstrações do Alpenglow Hy4 também serão feitas nas 24 Horas de Le Mans no próximo mês, antes que uma segunda versão, com um novo motor V6, seja apresentada ainda neste ano.

Seu lançamento é significativo, sendo um indicador do interesse da Alpine na futura classe de hidrogênio, que está programada fazer sua estreia nas 24 Horas de Le Mans de 2027. Enquanto isso, o Grupo Renault, de forma mais ampla, está envolvido em uma série de iniciativas para uso nas ruas para cumprir seus objetivos de neutralidade de carbono.

O vice-presidente da Alpine Motorsports, Bruno Famin, disse: "Como parte de nossa participação ativa na descarbonização do automobilismo, vemos o motor de combustão interna a hidrogênio como uma solução extremamente promissora".

"Sabemos que o hidrogênio será uma etapa essencial na descarbonização das próximas gerações de carros de endurance e também poderá ser para os carros de F 1, especialmente ao mudar para o armazenamento líquido, para maior compactação e desempenho".

"O conceito Alpenglow ilustra isso perfeitamente, um verdadeiro laboratório tecnológico para o desenvolvimento dos motores a hidrogênio do futuro".

Alpine Alpenglow Hy4 Foto de: Alpine

O Alpenglow é construído em torno de um chassi de carbono LMP3 fornecido pela Ligier e uma caixa de câmbio sequencial de corrida. A Alpine afirma que seu desempenho é comparável ao do equivalente a gasolina, capaz de atingir velocidades máximas de aproximadamente 270 km/h.

Apresentando um interior maior do que o conceito original para acomodar dois assentos e um crash box reprojetado, as características de estilo são deliberadamente alinhadas com o A424 LMDh da marca, que compete na categoria hipercarros do WEC.

Outras mudanças incluem revisões no divisor dianteiro e no difusor traseiro para maior eficiência aerodinâmica, enquanto o carro roda com pneus sob medida produzidos pela Michelin.

O diretor de design da Alpine, Antony Villain, disse: "Desde a criação do carro-conceito Alpine Alpenglow apresentado em Paris em 2022, esperamos cumprir a promessa feita com um objeto tão único: levá-lo para a pista. Isso agora é uma realidade".

"O Alpine Alpenglow Hy4 agora pode demonstrar todo o desempenho sugerido visualmente pelo carro-conceito original: um verdadeiro carro de corrida com toda a expressão visual e acústica que você esperaria".

