Ford contrata Sainz pai para disputa do Rally Dakar 2025

A Ford anunciou nesta sexta-feira a contratação de Carlos Sainz, pai do piloto da Ferrari na Fórmula 1, para liderar o programa da marca no rally cross-country a partir de 2025, começando com a disputa do Dakar.

Sainz e o 2x vencedor Nani Roma serão dois dos quatro pilotos que representarão a Ford no prestigiado Dakar, na Arábia Saudita, no próximo ano, com a restante formação a ser anunciada posteriormente.

Isto marca a quarta passagem do espanhol pela gigante automobilística americana, tendo competido periodicamente com diversos carros ao longo de quase 20 anos no Mundial de Rali. Foi ao volante de um Ford Sierra RS que Sainz estreou no WRC em 1987, antes de se juntar à equipe de fábrica para algumas provas na temporada seguinte.

Ele retornou à Ford como bicampeão do WRC em 1996, conquistando três vitórias nas duas temporadas seguintes antes de retornar à Toyota. A saída da marca japonesa no final de 1999 abriu caminho para uma terceira passagem entre 2000-02, que rendeu mais duas vitórias e um terceiro lugar no campeonato.

Sainz foi contratado pela Ford depois de conduzir a Audi à sua primeira vitória no Dakar, em janeiro, o culminar de um programa de fábrica de três anos que foi interrompido devido ao investimento da marca para sua entrada na F1 em 2026.

Com a Ford, Sainz terá como meta a quinta vitória no Dakar com a quinta montadora diferente, após triunfos anteriores com Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi.

“Estou muito entusiasmado com este novo projeto do Dakar, por voltar a trabalhar com a Ford pela quarta vez, e por regressar à M-Sport, por encontrar novamente Malcolm [Wilson, fundador da M-Sport], que conheço muito bem. É realmente ótimo estar de volta", disse ele.

“Minha história com a Ford remonta a 1987, e acho que fui o primeiro piloto de Malcolm, seu primeiro piloto de fábrica, naquela época, e estou muito orgulhoso disso. Estou muito entusiasmado por conduzir o Raptor e por abordar este grande desafio com muitos objetivos. Um deles é ajudar a Ford a vencer o Dakar."

A gigante americana fez o anúncio na sexta-feira, onde também revelou que iniciou testes ativos com o Ranger Raptor 2025. A Ford havia planejado construir um novo carro para 2025, após um teste neste ano com uma versão revisada do Ranger construído pela NWM, pilotado por Roma e pelo sul-africano Gareth Woolridge.

A Ford lançou um teaser do novo Raptor junto com o anúncio, mostrando a traseira do veículo levantando poeira no deserto.

“A escala das nossas ambições nas corridas off road não tem comparativo na história recente da Ford e nada é mais claro nessa ambição do que o nosso desafio de levar o Ford Raptor ao lendário Dakar”, afirmou Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsport. .

“Assumir um desafio tão grande requer os melhores engenheiros, designers, membros da equipe, navegadores e pilotos, e com Nani Roma e Carlos Sainz, temos dois dos pilotos mais experientes e bem-sucedidos da história do Dakar.

“O Ford Raptor já está mostrando sinais promissores nos testes e ter dois dos melhores pilotos do mundo conosco nos dá confiança para o desenvolvimento contínuo”.

